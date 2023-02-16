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Рауль
Рауль
Завершил карьеру
27 июня 1977 (49)
#7 | Нападающий
182 см | 77 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Бензема вышел на второе место по голам за «Реал» в Примере
2023.02.16 00:15
Полузащитник сборной Израиля Захави повторил достижение Рауля 20-летней давности
2019.06.08 09:41
Левандовски вышел на шестое место по забитым голам в истории ЛЧ
2018.11.28 07:21
2
Рауль и Хаби Алонсо будут работать в молодежных командах «Реала»
2018.05.31 11:07
2
Рауль возглавит юношескую команду «Реала»
2018.03.21 11:13
9
Месси забил на 36-м стадионе в Примере, обновив рекорд
2018.03.02 08:01
Шовковский – о Рауле: «Неудобный соперник. Он, собака, часто меня огорчал»
2017.11.12 18:33
6
Роналду обошел Рауля по количеству результативных передач за «Реал»
2017.11.06 07:15
Роналду обошел Рауля по количеству матчей в ЛЧ и вышел на третье место по этому показателю
2017.10.18 00:11
1
Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место
2017.08.07 01:57
11
Рауль вернется в «Реал» 21 июля
2017.07.15 11:17
4
Рауль в июне вернется в «Реал»
2017.04.10 06:42
2
Фото
Рауль прибыл в Мадрид для заключения контракта с «Реалом»
2017.04.08 12:40
5
Рауль вернется в «Реал» в июне
2017.03.31 06:41
5
Рауль считает, что только «Реал» способен отыграть четыре мяча у «ПСЖ»
2017.03.08 18:03
9
Рауль назвал топ-5 игроков «Реала»
2017.02.10 07:13
9
Бывший форвард «Реала» Рауль признался, что восхищается голами Месси
2017.01.15 12:41
3
Рауль: «Не мог не принять участия в мероприятии «Барселоны»
2016.09.12 08:31
4
Перес не сможет воспрепятствовать работе Рауля в «Реале»
2016.04.26 09:38
Рауль сравнил Роналду со зверем
2016.01.19 15:21
2
Рауль: «Пост главного тренера «Реала»? Меня это не пугает»
2016.01.19 09:33
1
Рауль: «Моуринью не отпускал, но я выбрал «Шальке-04»
2016.01.19 08:00
1
Рауль: «Я радуюсь, когда «Барселона» выигрывает еврокубки»
2016.01.18 21:00
2
Абсолютный рекорд Игнашевича: 37 поражений в Лиге чемпионов
2015.11.26 14:57
7
Рауль: «Теперь начинается новая жизнь»
2015.11.16 11:31
Рауль провел последний матч в своей карьере
2015.11.16 01:51
1
Роналду: «Рауль, для меня ты был лучшим»
2015.11.12 12:53
6
Роналду побил рекорд Рауля
2015.10.17 20:04
1
Рауль завершает игровую карьеру
2015.10.15 21:18
1
Рауль планирует завершить карьеру
2015.10.14 11:24
5
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