Рауль прибыл в Мадрид для заключения контракта с «Реалом»

Экс-нападающий «Реала» Рауль прибыл в Мадрид, где завтра состоится подписание его контракта со сливочными. Сообщается, что 39-летний футболист займет должность советника команды. Ранее бывший форвард сборной Испании работал представителем Примеры в США.

Рауль, являющийся воспитанником королевского клуба, защищал его цвета с 1994 по 2010. В составе «бланкос» он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.