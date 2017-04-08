Рауль прибыл в Мадрид для заключения контракта с «Реалом»

кто скажет от этого что то изменится?
Экс-нападающий «Реала» Рауль прибыл в Мадрид, где завтра состоится подписание его контракта со сливочными. Сообщается, что 39-летний футболист займет должность советника команды. Ранее бывший форвард сборной Испании работал представителем Примеры в США.
Рауль, являющийся воспитанником королевского клуба, защищал его цвета с 1994 по 2010. В составе «бланкос» он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.
Raúl ya está en Madrid https://t.co/CRaqbA016W pic.twitter.com/H9gGklTRUY— MARCA (@marca) 8 апреля 2017 г.