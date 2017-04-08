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    Рауль прибыл в Мадрид для заключения контракта с «Реалом»

    Экс-нападающий «Реала» Рауль прибыл в Мадрид, где завтра состоится подписание его контракта со сливочными. Сообщается, что 39-летний футболист займет должность советника команды. Ранее бывший форвард сборной Испании работал представителем Примеры в США.

    Рауль, являющийся воспитанником королевского клуба, защищал его цвета с 1994 по 2010. В составе «бланкос» он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    08.04.2017 12:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 апреля 2017, 21:31

      кто скажет от этого что то изменится?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 апреля 2017, 21:03

      Такими темпами скоро не только состав, но и менеджмент "Реала" будет топовым...

      0
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 8 апреля 2017, 17:12

      Раул это не просто звезда Реала это его легенда целая эпоха очень рад этому решению

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 8 апреля 2017, 13:16

      Рауль крутой..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 апреля 2017, 13:13

      легенда........

      3
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