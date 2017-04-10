Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рауль в июне вернется в «Реал»

    Экс-форвард «Реала» Рауль подтвердил, что готов начать работу в клубе. Он прибыл в Мадрид для того, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и обсудить свои обязанности.

    «В июне этого года я возвращаюсь в Мадрид. Мне хотелось бы работать в этом клубе. Так что посмотрим, как я смогу помочь «Реалу», – сказал Рауль

    Напомним, что 39-летний Рауль играл за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. Предполагается, что он будет работать в тренерском штабе команды.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2017 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Johnny2la 11 апреля 2017, 07:58

      В последние годы редко приходится такое говорить, но, за это решение хочется выразить глубочайшее уважение и благодарность Дону Пересу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 10 апреля 2017, 16:08

      Легенда!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11