Рауль в июне вернется в «Реал»

Экс-форвард «Реала» Рауль подтвердил, что готов начать работу в клубе. Он прибыл в Мадрид для того, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и обсудить свои обязанности.

«В июне этого года я возвращаюсь в Мадрид. Мне хотелось бы работать в этом клубе. Так что посмотрим, как я смогу помочь «Реалу», – сказал Рауль

Напомним, что 39-летний Рауль играл за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. Предполагается, что он будет работать в тренерском штабе команды.