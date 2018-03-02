Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси забил на 36-м стадионе в Примере, обновив рекорд

    Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этой встрече забил единственный гол своей команды. Для этот гол стал первым, забитым на стадионе «Эстадио де Гран Канария».

    Этим аргентинец обновил свой собственный рекорд по количеству стадионов, на которых ему удалось забить в испанской Примере. «Эстадио де Гран Канария» стал 36-м стадионом в этом списке. Вторым по данному показателю является бывший нападающий «Реала» Рауль.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 08:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11