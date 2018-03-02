Месси забил на 36-м стадионе в Примере, обновив рекорд

Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этой встрече забил единственный гол своей команды. Для этот гол стал первым, забитым на стадионе «Эстадио де Гран Канария».

Этим аргентинец обновил свой собственный рекорд по количеству стадионов, на которых ему удалось забить в испанской Примере. «Эстадио де Гран Канария» стал 36-м стадионом в этом списке. Вторым по данному показателю является бывший нападающий «Реала» Рауль.