Шовковский – о Рауле: «Неудобный соперник. Он, собака, часто меня огорчал»

Экс-голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о своих самых неудобных соперниках:

«Если перечислять самых сильных соперников на поле, то очень интересно и непредсказуемо действовал Месси. Прекрасным игроком был Зидан, много хлопот доставил и Индзаги.

Но когда приходилось играть против форварда «Реала» Рауля, то он, собака, очень часто меня огорчал. Поэтому он для меня самый неудобный соперник.

Из вратарей мог бы отметить двоих – Кана и Буффона. А так мне нравились действия отдельных голкиперов в отдельных моментах – игра на выходах, на линии».