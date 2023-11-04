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Александр Шовковский
Александр Шовковский
Завершил карьеру
2 января 1975 (51)
#1 | Вратарь
191 см | 88 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Киевское «Динамо» определилось с преемником Луческу
2023.11.04 16:12
Буну из Марокко повторил рекорд Шовковского
2022.12.07 08:45
Видео
«Легендарный». УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения
2022.01.02 12:50
Воронин: «Все шло к назначению в сборную Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского»
2020.11.17 21:35
1
45-летний Шовковский остался в запасе сборной Украины на матч с Францией
2020.10.07 21:59
2
45-летний Шовковский внесен в заявку сборной Украины на матч с Францией
2020.10.07 13:05
45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции
2020.10.07 08:40
3
Пятов установил рекорд сборной Украины по числу матчей среди вратарей
2019.11.17 22:52
Шовковский: «После ухода Рианчо в «Спартак» поступило предложение войти в тренерский штаб сборной Украины»
2018.09.05 10:43
Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины
2018.09.04 08:42
4
Шовковский: «Нойер показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику»
2018.06.28 09:41
15
Шовковский: «Шквал критики может подорвать веру в себя у Кариуса»
2018.06.06 09:14
1
Шовковский: «В УПЛ судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле»
2018.05.21 10:30
23
Шовковский – о Рауле: «Неудобный соперник. Он, собака, часто меня огорчал»
2017.11.12 18:33
6
Шовковский написал, что Украина не заслужила выхода на ЧМ-2018
2017.10.10 20:36
3
Шовковский: «Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии»
2017.02.14 10:56
2
«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Шовковскому
2016.12.20 12:12
6
Фото
Срна поблагодарил Шовковского за многолетнее бескомпромиссное соперничество
2016.12.13 23:46
8
Шовковский завершит карьеру
2016.12.13 00:07
2
Шовковский не намерен продлевать контракт с киевским «Динамо»
2016.11.09 22:50
3
Тимощук – самый возрастной игрок в истории сборной Украины
2016.06.04 13:06
3
Шовковский: «Украина может повторить успех сборной Греции на Евро»
2016.06.03 17:52
5
Юрист «Шахтера» пригрозил Шовковскому уголовной ответственностью
2016.05.02 19:32
3
Шовковский: «Степаненко стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь живет в Киеве»
2016.05.01 23:46
5
Шовковский: «Новый контракт пока что не подписан»
2016.04.26 06:16
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Шовковский: «Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой»
2016.04.25 10:36
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Шовковский: «Возможно, не продлю контракт с «Динамо»
2016.03.26 17:28
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Шовковский: «Играть в одном клубе? Для меня это совершенно нормально»
2016.03.25 17:01
Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»
2016.03.21 10:46
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Шовковский установил рекорд по числу матчей в УПЛ
2016.03.20 22:34
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