Юрист «Шахтера» пригрозил Шовковскому уголовной ответственностью

Юрист «Шахтера» Андрей Харитончук прокомментировал высказывание вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского.

После матча этих команд, в котором победу со счетом 3:0 одержал «Шахтер», Шовковский посоветовал игроку соперников Тарасу Степаненко «подумать о своей безопасности, поскольку он живет в Киеве».

«Заявление Шовковского как минимум – безответственно, как максимум — влечет уголовную ответственность.

Если то, к чему призывает Шовковский, приведет к преступлению, то его можно будет рассматривать как подстрекателя. Мы видели, что ультрас Динамо отреагировали на его заявления, что только подтверждает, что они восприняли угрозу как руководство к действию. Они заявили, что этого так не оставят. Если что-то произойдет, мы знаем где искать подстрекателя преступления. Согласно пункта 2 ст. 29 Уголовного кодекса Украины, подстрекатель отвечает за содеянное наравне с исполнителем, вплоть до лишения свободы», – сказал Харитончук.

Напомним, после третьего гола в ворота «Динамо» Степаненко продемонстрировал болельщикам киевлян эмблему «Шахтера», что послужило поводом для массовой драки.