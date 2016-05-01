Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шовковский: «Степаненко стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь живет в Киеве»

    Вратарь «Динамо» Александр Шовковский убежден, что в потасовке в конце матча против «Шахтера» виноват Тарас Степаненко.

    — Вы знаете, проигрывать всегда тяжело, проигрывать всегда неприятно. Считаю, что была бы совершенно другая игра, если бы она имел хоть какое-то турнирное значение. Мы имеем сейчас то, что имеем. Неприятный эпизод, который произошел в конце игры, совершенно выбил все из колеи. Я считаю, что Тарасу стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь проживает в городе Киеве. Не исключено, что болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия. Но это уже личное дело Степаненко и футбольного клуба «Шахтер».

    — Как так получилось, что в данном эпизоде участвовали многие футболисты, а ушел с красной карточкой Ярмоленко?

    — Ушел с поля не только Ярмоленко. Сложно давать оценку всех действий, потому что я находился в гуще событий и мне вещи многие были непонятны. Судья видел все со стороны, поэтому ему было лучше видно. Удивительно, что на поле по выскакивали и запасные футболисты, и тренерский штаб «Шахтера», один из представителей которого также активно размахивал кулаками наравне со всеми. Сложно что-то говорить, пусть разбираются компетентные органы.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 3 мая 2016, 18:13

      потасовка была еще ДО как Ярмола ударил по ногам Степаненка. Повторы смотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 00:15

      пошли угрозы...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 мая 2016, 23:58

      Если компетентные органы и правда будут компетентные то с Динамо нужно удержать будет штраф за драку,а так же нужно дисквалифицировать Ярмоленко и Виду игр на 10 где-то,а так же снять с Динамо несколько очков.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > Pres Arsenal 2 мая 2016, 05:46

      Согласен на все 100.Только не несколько, а 6, как положено. А потом послушать Реброва о проходных матах ещё раз.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11