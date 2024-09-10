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    • Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом

    Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом

    Белорусская «Славия» подписала контракт с украинским вратарем Денисом Шелиховым. Футболист сбежал из родной Украины.

    Чтобы покинуть Украину, 35-летнему уроженцу Херсона пришлось переплыть реку Тису. Свой побег Шелихов тщательно планировал.

    «Я хорошо знаю тренеров «Славии», так как раньше работал с ними в минском «Луче». Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился», – сказал Шелихов, чьи слова приводит сообщество «Славии» в VK.

    • Шелихов в 2007-2016 году принадлежал «Днепру».

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    Источник: Sputnik

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    10.09.2024 23:53
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    Комментарии (2)
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    Гавроша Пятый
    1726018980
    Пусть все убегут!
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    Айболид
    1726024830
    Первый пошёл !
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