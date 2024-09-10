Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом

Белорусская «Славия» подписала контракт с украинским вратарем Денисом Шелиховым. Футболист сбежал из родной Украины.

Чтобы покинуть Украину, 35-летнему уроженцу Херсона пришлось переплыть реку Тису. Свой побег Шелихов тщательно планировал.

«Я хорошо знаю тренеров «Славии», так как раньше работал с ними в минском «Луче». Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился», – сказал Шелихов, чьи слова приводит сообщество «Славии» в VK.