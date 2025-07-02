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Кавазашвили: «Сборная Украины сильнее России»

2 июля, 22:55
8

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил национальные команды России и Украины.

«Если бы прошел матч сборных России и Украины, даже не сомневаюсь в том, что Украина была бы сильнее нас.

Они находятся в центральной Европе и постоянно без дискриминации со стороны ФИФА и УЕФА продолжают выступать на всех уровнях: юношеский, молодежный, взрослый футбол и национальные команды.

Украина участвует во всех престижных соревнованиях, а еще они имеют обмен своих футболистов с Европой. На них нет никаких санкций.

А главное – у них есть практические мероприятия по развитию футбольного мастерства. Поэтому на сегодняшний день Украина сильнее.

А мы несколько лет уже ни в каких международных соревнованиях не участвуем. Поэтому наш футбол опустился на уровень домашних матчей.

Мы пока только приглашаем футболистов из-за рубежа, которые получают большие деньги, но у нас нет таких классных игроков, которые способны задержаться в Европе», – сказал Кавазашвили.

  • Российские команды отстранены от международных турниров более 3 лет – с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Кавазашвили Анзор
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Комментарии (8)
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1751488000
Бесполезный разговор.На то он и Каваза-швили,хоть и всю жизнь почти провёл в России.
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Vitaga
1751489988
глупо так сравнивать. маразм видимо уже. и громадное преувеличение силы сборной украины.
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темирхан
1751526515
вообще по барабану! сильнее, не сильнее.
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