Кавазашвили: «Сборная Украины сильнее России»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил национальные команды России и Украины.

«Если бы прошел матч сборных России и Украины, даже не сомневаюсь в том, что Украина была бы сильнее нас.

Они находятся в центральной Европе и постоянно без дискриминации со стороны ФИФА и УЕФА продолжают выступать на всех уровнях: юношеский, молодежный, взрослый футбол и национальные команды.

Украина участвует во всех престижных соревнованиях, а еще они имеют обмен своих футболистов с Европой. На них нет никаких санкций.

А главное – у них есть практические мероприятия по развитию футбольного мастерства. Поэтому на сегодняшний день Украина сильнее.

А мы несколько лет уже ни в каких международных соревнованиях не участвуем. Поэтому наш футбол опустился на уровень домашних матчей.

Мы пока только приглашаем футболистов из-за рубежа, которые получают большие деньги, но у нас нет таких классных игроков, которые способны задержаться в Европе», – сказал Кавазашвили.