ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

ФИФА объявила о продлении отдельных ограничительных мер в отношении клубов из России и Украины.

Речь идет о разрешении для иностранных футболистов и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Теперь правило будет действовать до 30 июня 2026 года.

Разрешение не касается контрактов, зарегистрированных после 21 мая 2023 года, и соглашений, продленных после 7 марта 2022 года.

«Продление обеспечивает постоянную нормативную поддержку пострадавшим игрокам, тренерам и клубам и отражает постоянную приверженность ФИФА защите стабильности и целостности футбольной системы в исключительных обстоятельствах», – говорится в заявлении.