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  • ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

3 июля, 01:11
11

ФИФА объявила о продлении отдельных ограничительных мер в отношении клубов из России и Украины.

Речь идет о разрешении для иностранных футболистов и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Теперь правило будет действовать до 30 июня 2026 года.

Разрешение не касается контрактов, зарегистрированных после 21 мая 2023 года, и соглашений, продленных после 7 марта 2022 года.

«Продление обеспечивает постоянную нормативную поддержку пострадавшим игрокам, тренерам и клубам и отражает постоянную приверженность ФИФА защите стабильности и целостности футбольной системы в исключительных обстоятельствах», – говорится в заявлении.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
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Комментарии (11)
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Цугундeр
1751513440
)))Да ладно?! "Это не есть факт, мсье Дюк"(ов)! "Корона Российской империи, или Снова неуловимые"(с)ну,почти)
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biber.ru
1751517138
"Они нас обманули"
Ответить
Artemka444
1751517888
Фифа мудаки
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ilich55
1751522251
"обеспечивает постоянную нормативную поддержку пострадавшим игрокам, тренерам и клубам"!? Огласите весь список пострадавших, пожалуйста.........
Ответить
rash1959
1751523442
Это наверно к тому, что скоро нас допустят в кубки? Не так ли , околофутбольные чиновники?
Ответить
FFR
1751525031
Спартак когда покупал Барко? Если до мая 2023 года, то нужно продавать, а то возьмёт и уедет бесплатно.
Ответить
темирхан
1751526217
да ни кто давно уже не останавливает контракты. забудьте.
Ответить
Иван Петров 1986
1751531686
А так то они к нам хорошо относятся.
Ответить
Каратель помойников
1751533688
Ну а в целом они не против российских клубов и России)
Ответить
фанат джигурды
1751556729
Кто пострадал?
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