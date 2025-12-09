Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
€ 83 млн
Славия
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Фортуна Арена
Сайт:
http://www.slavia.cz/
Тренер:
Йиндрших Трпишовски
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Славия» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Славия» – «Ланс»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
Видео
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
«Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января
«Пафос» – «Славия»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.85
27 января
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
22 января
2
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
22 января
Трансляция
«Славия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026
21 января
Где смотреть матч «Славия» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 21 января 2026
20 января
Трансляция
«Тоттенхэм» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025
2025.12.09 21:50
Видео
Игроки «Атлетика» задорно поиграли в снежки на еврокубковом выезде
2025.11.26 20:45
Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты
2025.11.26 01:02
Трансляция
«Славия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025
2025.11.25 21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) и сохранил лидерство, «Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» (0:0)
2025.11.04 22:44
15-летний дебютант побил рекорд Лиги чемпионов
2025.11.04 22:33
Трансляция
«Славия» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025
2025.11.04 19:35
Где смотреть матч «Славия» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 4 ноября 2025
2025.11.03 11:06
Трансляция
«Аталанта» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025
2025.10.22 20:50
Лига чемпионов. Крупные победы «Баварии» и «Атлетико», поражение «Ливерпуля» и другие результаты
2025.10.01 00:00
Трансляция
«Интер» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025
2025.09.30 20:50
Где смотреть матч «Интер» – «Славия»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
2025.09.29 11:21
«Интер» – «Славия»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.09.29 10:18
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.09.19 20:33
Статистика Хайкина в дебютном матче Лиги чемпионов
2025.09.18 00:49
2
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира
2025.09.17 21:49
Трансляция
«Славия» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025
2025.09.17 18:35
«Славия» – «Буде-Глимт»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.16 08:23
1
2
3
4
5
Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
13
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+