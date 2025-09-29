30 сентября на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» встретится со «Славией» во втором туре Лиги чемпионов. Оба клуба подошли к матчу в неплохой форме: итальянцы начали с победы над «Аяксом», а чехи вырвали ничью у «Буде-Глимта». Матч обещает стать напряжeнным: хозяева будут контролировать игру, но гости едут в Милан с серией без поражений.

«Интер»

Миланский клуб идeт по сезону с колебаниями в Серии А, но в Европе стартовал уверенно. Победа над «Аяксом» (2:0) показала дисциплинированность команды и способность действовать компактно в обороне. В последних пяти встречах «Интер» забил 10 голов и пропустил 7, демонстрируя хорошую реализацию моментов. Важным фактором остаeтся домашнее поле, где «нерадзурри» стараются играть агрессивно и первыми диктовать темп.

«Славия»

Чешский клуб уже доказал, что может бороться на равных с сильными соперниками: ничья 2:2 с «Буде-Глимтом» и 19-матчевая серия без поражений говорят о стабильности. «Славия» регулярно забивает – 25 матчей подряд с голами. За последние пять игр команда отличилась 10 раз и пропустила только 4, что отражает баланс между атакой и обороной. Несмотря на статус андердога, гости способны удивить, особенно на контратаках.

Факты о командах

«Интер»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 9 матчах подряд.

В среднем 2.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

«Славия»

Не проигрывает в 19 матчах подряд.

Забивает в 25 матчах подряд.

Средняя результативность: 2.00 гола за игру.

Средний показатель пропущенных: 0.80 гола за игру.

Прогноз на матч «Интер» – «Славия»

«Интер» будет стремиться доминировать и использовать поддержку трибун, однако «Славия» не приедет отсиживаться в обороне. У обеих команд ярко выраженные атакующие линии и статистика, подтверждающая регулярные голы. При этом защита миланцев не безупречна, а гости показывают, что умеют использовать слабые места соперников. Наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами обеих сторон.

