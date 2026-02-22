Введите ваш ник на сайте
«Фиорентина» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.63

22 февраля 2026 8:00
Фиорентина - Пиза
23 февр. 2026, понедельник 20:30 | Италия. Серия А, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
«Фиорентина» победит
Сделать ставку

23 февраля в 26-м туре Серии А «Фиорентина» сыграет с «Пизой». Обе команды находятся в зоне вылета: хозяева идут 18-ми с 21 очком, гости – 19-е с 15 очками после 25 туров. Матч имеет прямое турнирное значение, и по имеющимся данным ключевым фактором выглядит разница в текущей атакующей динамике и надежности обороны.

«Фиорентина»

Команда набрала важные очки в прошлом туре, обыграв «Комо» (2:1), а до этого сыграла 2:2 с «Торино». «Фиорентина» стабильно забивает: в 8 последних матчах Серии А команда отличалась минимум раз, а всего за 5 последних игр забила 9 мячей (в среднем 1.80). При этом оборона не без сбоев: пропущено 8 за тот же отрезок, а серия с пропущенными голами в лиге тянется уже 7 матчей. Лучший бомбардир – Мойзе Кин (8 голов в 26 матчах).

«Пиза»

«Пиза» уступила «Милану» (1:2) и в целом переживает затяжной спад: команда не может выиграть в 14 матчах Серии А. По цифрам оборона выглядит уязвимо – 12 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 2.40), при этом пропускает в 13 из 15 последних матчей. В атаке есть эпизоды, но стабильности мало: 5 голов за 5 последних встреч (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Стефано Морео (5 голов в 25 матчах).

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Забивает в 8 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 7 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 9 забито, 8 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.80 забито, 1.60 пропущено

«Пиза»

  • Не выигрывает в 14 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • В последних 5 играх: 5 забито, 12 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Пиза»

По текущим данным «Фиорентина» выглядит более готовой к набору очков: команда стабильно забивает и в последних играх держит темп по результативности, тогда как «Пиза» слишком много допускает у своих ворот и давно не выигрывает. При этом у хозяев тоже есть уязвимость в обороне, поэтому сценарий с голом гостей не исключен, но базовая логика матча упирается в преимущество «Фиорентины» по форме и по качеству защиты на фоне соперника.

Рекомендованные ставки:

  • «Фиорентина» победит – коэффициент 1.63
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.63
«Фиорентина» победит
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Пиза Фиорентина
