«Кайсар» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.6

15 марта 2026 9:00
Кайсар - Астана
16 мар. 2026, понедельник 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Астаны»
Сделать ставку

16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Кайсар» примет «Астану». Это противостояние аутсайдера, переживающего затяжной кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме. Хозяева не могут выиграть в 11 последних матчах, гости имеют подавляющее историческое преимущество.

«Кайсар»

Кызылординцы занимают место в нижней части таблицы и переживают затяжной кризис, не выигрывая в 11 последних матчах. Команда играет вничью в 3 последних матчах и забивает в 3 последних (1.00 гола в среднем за последние 5 игр). Оборона «Кайсара» нестабильна – пропуски в 6 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Историческая статистика против «Астаны» удручает – 26 матчей без побед.

«Астана»

Столичный клуб занимает место в верхней части таблицы и находится в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах Премьер-лиги и в 10 последних в целом. Команда забивает в 10 последних матчах подряд (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Оборона «Астаны» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Кайсару» в 26 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.

Факты о командах:

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.00 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 26 матчей без побед над «Астаной».

«Астана»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не проигрывает «Кайсару» в 26 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Кайсар» – «Астана»

«Астана» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Кайсар» переживает затяжной кризис и не может выиграть. Учитывая, что гости доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.50.
  • Астана не проиграет (Ф2(0)) – коэффициент 1.25.

Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига
