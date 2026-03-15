16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Кайсар» примет «Астану». Это противостояние аутсайдера, переживающего затяжной кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме. Хозяева не могут выиграть в 11 последних матчах, гости имеют подавляющее историческое преимущество.
«Кайсар»
Кызылординцы занимают место в нижней части таблицы и переживают затяжной кризис, не выигрывая в 11 последних матчах. Команда играет вничью в 3 последних матчах и забивает в 3 последних (1.00 гола в среднем за последние 5 игр). Оборона «Кайсара» нестабильна – пропуски в 6 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Историческая статистика против «Астаны» удручает – 26 матчей без побед.
«Астана»
Столичный клуб занимает место в верхней части таблицы и находится в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах Премьер-лиги и в 10 последних в целом. Команда забивает в 10 последних матчах подряд (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Оборона «Астаны» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Кайсару» в 26 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.
Прогноз на матч «Кайсар» – «Астана»
«Астана» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Кайсар» переживает затяжной кризис и не может выиграть. Учитывая, что гости доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Астаны».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Астаны» – коэффициент 1.50.
- Астана не проиграет (Ф2(0)) – коэффициент 1.25.