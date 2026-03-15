16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» примет «Актобе». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося на длительной беспроигрышной серии, и команды, переживающей катастрофический кризис на выезде. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают.
«Кайрат»
Алматинцы занимают место в верхней части таблицы и находятся в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах Премьер-лиги. Команда забивает в 10 последних матчах подряд (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Оборона «Кайрата» относительно надежна – 1.20 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева побеждают «Актобе» в 3 последних очных встречах и забивают в 27 последних матчах.
«Актобе»
Гости занимают место в середине таблицы, но переживают катастрофический кризис на выезде, проигрывая в 9 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и ужасающую оборону – 2.60 пропуска в среднем (13 голов). «Актобе» пропускает в 7 последних матчах и выглядит безнадежно на выезде.
Факты о командах:
«Кайрат»
- Не проигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в 10 последних матчах (1.60 в среднем).
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- Побеждает «Актобе» в 3 последних очных встречах.
- Забивает «Актобе» в 27 последних матчах.
«Актобе»
- Проигрывает в 9 последних выездных матчах.
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- Пропускает в 7 последних матчах (2.60 в среднем).
Прогноз на матч «Кайрат» – «Актобе»
«Кайрат» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Актобе» катастрофически играет на выезде и много пропускает. Учитывая, что хозяева стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Кайрата» с разницей в 2 и более мяча.
Рекомендованные ставки:
- Фора «Кайрата» (-1) – коэффициент 2.65.
- Инд. тотал «Кайрата» больше 1.5