«Кайрат» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 2.65

15 марта 2026 9:55
Кайрат - Актобе
16 мар. 2026, понедельник 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Фора «Кайрата» (-1)
Сделать ставку

16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» примет «Актобе». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося на длительной беспроигрышной серии, и команды, переживающей катастрофический кризис на выезде. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают.

«Кайрат»

Алматинцы занимают место в верхней части таблицы и находятся в отличной форме, не проигрывая в 7 последних матчах Премьер-лиги. Команда забивает в 10 последних матчах подряд (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Оборона «Кайрата» относительно надежна – 1.20 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева побеждают «Актобе» в 3 последних очных встречах и забивают в 27 последних матчах.

«Актобе»

Гости занимают место в середине таблицы, но переживают катастрофический кризис на выезде, проигрывая в 9 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и ужасающую оборону – 2.60 пропуска в среднем (13 голов). «Актобе» пропускает в 7 последних матчах и выглядит безнадежно на выезде.

Факты о командах:

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Побеждает «Актобе» в 3 последних очных встречах.
  • Забивает «Актобе» в 27 последних матчах.

«Актобе»

  • Проигрывает в 9 последних выездных матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 7 последних матчах (2.60 в среднем).

Прогноз на матч «Кайрат» – «Актобе»

«Кайрат» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Актобе» катастрофически играет на выезде и много пропускает. Учитывая, что хозяева стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Кайрата» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Кайрата» (-1) – коэффициент 2.65.
  • Инд. тотал «Кайрата» больше 1.5

2.65
Фора «Кайрата» (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кайрат
