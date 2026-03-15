«Тобол» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.83

15 марта 2026 9:24
Тобол - Жетысу
16 мар. 2026, понедельник 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1.83
Тотал больше 2.5 голов
16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Тобол» примет «Жетысу». Это противостояние команды, имеющей подавляющее историческое преимущество, и аутсайдера, переживающего кризис. Хозяева стабильно забивают в очных встречах, гости проигрывают в 4 последних матчах и много пропускают.

«Тобол»

Костанайцы занимают место в верхней части таблицы и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 5 последних матчах (1.40 гола в среднем) и в 6 последних в чемпионате. Оборона «Тобола» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева побеждают «Жетысу» в 5 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.

«Жетысу»

Талдыкорганцы занимают место в нижней части таблицы и переживают кризис, проигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 6 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.80 пропуска в среднем. «Жетысу» пропускает в 7 из 9 последних матчей и выглядит неубедительно.

Факты о командах:

«Тобол»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Побеждает «Жетысу» в 5 последних очных встречах.
  • Забивает «Жетысу» в 10 последних матчах.

«Жетысу»

  • 4 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.80 в среднем).

Прогноз на матч «Тобол» – «Жетысу»

«Тобол» имеет колоссальное историческое преимущество и стабильно забивает. «Жетысу» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Тобола» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.83.
  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.40.

Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Тобол
