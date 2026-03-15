Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Иртыш» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.73

15 марта 2026 9:00
Иртыш - Атырау
16 мар. 2026, понедельник 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Фора «Иртыша» (-1)
Сделать ставку

16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Иртыш» примет «Атырау». Это противостояние команды, демонстрирующей феноменальную атаку и находящейся на длительной беспроигрышной серии, и аутсайдера, переживающего кризис и катастрофически пропускающего.

«Иртыш»

Павлодарцы находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах. Команда демонстрирует феноменальную атаку: 3.80 гола в среднем за последние 5 игр (19 забитых мячей) и забивает в 6 последних матчах. «Иртыш» пропускает в 7 последних матчах (1.40 в среднем), но атакующий потенциал перекрывает недостатки. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева побеждают «Атырау» в 4 последних очных встречах и забивают в 4 последних матчах.

«Атырау»

Нефтяники занимают место в нижней части таблицы и переживают кризис, не выигрывая в 6 последних матчах и не проигрывая в 3 последних. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и катастрофическую оборону – 2.40 пропуска в среднем (12 голов). «Атырау» пропускает в 6 из 8 последних матчей и выглядит безнадежно.

Факты о командах:

«Иртыш»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах (3.80 в среднем).
  • Пропускает в 7 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Побеждает «Атырау» в 4 последних очных встречах.

«Атырау»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей (2.40 в среднем).

Прогноз на матч «Иртыш» – «Атырау»

«Иртыш» имеет колоссальное преимущество в атаке и истории личных встреч. «Атырау» переживает кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева штампуют голы, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Иртыша» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Иртыша» (-1) – коэффициент 1.73.
  • Инд. тотал «Иртыша» больше 1.5

Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Атырау Иртыш
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 