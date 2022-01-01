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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Атырау
€ 4 млн
Атырау
Атырау
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Мунайшы
Сайт:
http://rfcatyrau.kz/
Тренер:
Владимир Чебурин
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Таблица
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Атырау» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Атырау» – «Астана»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Атырау» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Атырау» – «Окжетпес»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Атырау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Атырау» – «Актобе»: кто победит в матче 10 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Атырау» – «Жетысу»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
Трансляция
«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026
26 июля
«Астана» – «Алтай»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
«Тобол» – «Атырау»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026
25 июля
Трансляция
«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Атырау» – «Кайрат»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
«Атырау» – «Каспий»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
4 июля
«Елимай» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
Трансляция
«Кайрат» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Кайрат» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.60
12 июня
Трансляция
«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Атырау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.65
27 мая
Трансляция
«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Окжетпес» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Окжетпес» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.08
8 мая
«Атырау» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80
2 мая
Трансляция
«Астана» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Астана» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.45
25 апреля
Трансляция
«Атырау» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Атырау» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
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