Статистика матча Атырау - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»