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  • «Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

18 июля, 16:50
Атырау
18.07.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Кайрат
Статистика матча Атырау - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайрат»

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Атырау
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