Матч 19 тура казахстанской Премьер-лиги между «Тоболом» и «Атырау» пройдет 26 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык». Хозяева занимают девятое место с 19 очками и показывают неплохую домашнюю форму – три победы в трех последних матчах на своем поле. Гости расположились на 11-й строчке с 18 баллами, но находятся в глубоком кризисе – три поражения подряд и пропуски в шести последних турах. Сможет ли «Тобол» использовать преимущество родных трибун и свою успешную домашнюю серию в очных встречах, чтобы одержать победу, или «Атырау» прервет свою неудачную серию и навяжет борьбу хозяевам, как это часто бывает в их очных матчах? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Тобол» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), при этом команда забивает в трех последних встречах. Оборона хозяев выглядит достаточно надежно: 1.00 пропущенный гол в среднем за матч, однако «Тобол» пропускает в шести последних матчах подряд, что говорит о некоторой нестабильности. Лучший бомбардир Жаслан Жумашев забил семь мячей в 17 матчах и является главной угрозой для защиты гостей. Важнейшим козырем хозяев является домашняя форма: «Тобол» побеждает в трех последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Атырау» на «Орталыке» команда не проигрывает в пяти последних матчах. Это дает серьезное психологическое преимущество перед игрой.

«Атырау» находится в сложной ситуации: команда проиграла три последних матча и пропускает в шести последних турах подряд. В атаке гости действуют скромно – пять голов в пяти последних встречах (в среднем 1.00 за игру), а оборона не выглядит надежной: 1.80 пропущенных гола в среднем за матч. Лучший бомбардир Егор Хвалько забил всего три мяча в 14 матчах, что говорит о низкой результативности даже лучшего снайпера. Однако в очных встречах с «Тоболом» у «Атырау» есть свой козырь: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника, что может добавить уверенности игрокам. Тем не менее их текущая форма (три поражения) и проблемы в обороне ставят под сомнение их способность добиться положительного результата в гостях.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их нестабильность в обороне. «Тобол» имеет преимущество домашнего поля, хорошую атакующую форму и успешную историю встреч с «Атырау» на своем поле. Гости находятся в кризисе, не могут победить в трех матчах и много пропускают, что должно позволить хозяевам взять три очка. Победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Тобола» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Атырау» в пяти последних матчах на своем поле. Однако в целом по очным встречам «Атырау» выглядит увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей против «Тобола» в любом месте. Текущая форма «Тобола» дома (три победы подряд) и кризис «Атырау» (три поражения, пропуски в шести матчах) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и взять реванш за неудачи в гостевых матчах.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Тобол» сумеет обыграть «Атырау» в матче 19 тура Премьер-лиги, используя преимущество домашнего поля, хорошую атакующую форму и успешную историю личных встреч на своем поле. Гости находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, что должно позволить хозяевам взять три очка. Учитывая, что «Тобол» забивает в среднем 1.60 гола за игру, а «Атырау» пропускает 1.80, хозяева должны реализовать свои моменты. Ставка на победу «Тобола» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Тоболом» и «Атырау» состоится 26 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Sport Plus Qazaqstan.