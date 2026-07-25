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«Тобол» – «Атырау»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026

25 июля 2026 9:14
Тобол - Атырау
26 июл. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победу «Тобола»
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Матч 19 тура казахстанской Премьер-лиги между «Тоболом» и «Атырау» пройдет 26 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык». Хозяева занимают девятое место с 19 очками и показывают неплохую домашнюю форму – три победы в трех последних матчах на своем поле. Гости расположились на 11-й строчке с 18 баллами, но находятся в глубоком кризисе – три поражения подряд и пропуски в шести последних турах. Сможет ли «Тобол» использовать преимущество родных трибун и свою успешную домашнюю серию в очных встречах, чтобы одержать победу, или «Атырау» прервет свою неудачную серию и навяжет борьбу хозяевам, как это часто бывает в их очных матчах? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Тобол» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), при этом команда забивает в трех последних встречах. Оборона хозяев выглядит достаточно надежно: 1.00 пропущенный гол в среднем за матч, однако «Тобол» пропускает в шести последних матчах подряд, что говорит о некоторой нестабильности. Лучший бомбардир Жаслан Жумашев забил семь мячей в 17 матчах и является главной угрозой для защиты гостей. Важнейшим козырем хозяев является домашняя форма: «Тобол» побеждает в трех последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Атырау» на «Орталыке» команда не проигрывает в пяти последних матчах. Это дает серьезное психологическое преимущество перед игрой.

«Атырау» находится в сложной ситуации: команда проиграла три последних матча и пропускает в шести последних турах подряд. В атаке гости действуют скромно – пять голов в пяти последних встречах (в среднем 1.00 за игру), а оборона не выглядит надежной: 1.80 пропущенных гола в среднем за матч. Лучший бомбардир Егор Хвалько забил всего три мяча в 14 матчах, что говорит о низкой результативности даже лучшего снайпера. Однако в очных встречах с «Тоболом» у «Атырау» есть свой козырь: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника, что может добавить уверенности игрокам. Тем не менее их текущая форма (три поражения) и проблемы в обороне ставят под сомнение их способность добиться положительного результата в гостях.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их нестабильность в обороне. «Тобол» имеет преимущество домашнего поля, хорошую атакующую форму и успешную историю встреч с «Атырау» на своем поле. Гости находятся в кризисе, не могут победить в трех матчах и много пропускают, что должно позволить хозяевам взять три очка. Победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Тобола» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Атырау» в пяти последних матчах на своем поле. Однако в целом по очным встречам «Атырау» выглядит увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей против «Тобола» в любом месте. Текущая форма «Тобола» дома (три победы подряд) и кризис «Атырау» (три поражения, пропуски в шести матчах) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и взять реванш за неудачи в гостевых матчах.

Личные встречи
43% (16)
27% (10)
30% (11)
45
Забитых мячей
33
1.22
В среднем за матч
0.89
5:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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28.05.2026
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07.04.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
2 : 0
05.11.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
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1 : 0
29.07.2017
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Тобол
3 : 0
08.03.2017
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Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Атырау
3 : 0
29.10.2016
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Тобол
0 : 0
14.08.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
29.06.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 2
21.05.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
2 : 2
20.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Атырау
1 : 2
11.04.2015
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Атырау
0 : 3
09.11.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 1 тур
Тобол
1 : 2
23.08.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
0 : 0
18.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
22.03.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Атырау
0 : 0
29.09.2013
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Тобол
3 : 1
24.08.2013
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Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 1
22.05.2013
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Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
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15.03.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Тобол
1 : 0
15.07.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Атырау
1 : 1
08.04.2012
Тобол
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Тобол» сумеет обыграть «Атырау» в матче 19 тура Премьер-лиги, используя преимущество домашнего поля, хорошую атакующую форму и успешную историю личных встреч на своем поле. Гости находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, что должно позволить хозяевам взять три очка. Учитывая, что «Тобол» забивает в среднем 1.60 гола за игру, а «Атырау» пропускает 1.80, хозяева должны реализовать свои моменты. Ставка на победу «Тобола» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Тоболом» и «Атырау» состоится 26 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Sport Plus Qazaqstan.

«Тобол» – «Атырау»: смотреть онлайн

1.85
Победу «Тобола»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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