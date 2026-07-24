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«Челябинск» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

24 июля 2026 8:04
Челябинск - Нижний Новгород
25 июл. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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2.10
Победа «Нижнего Новгорода»
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Матч 3 тура Первой лиги между «Челябинском» и «Нижним Новгородом» пройдет 25 июля 2026 года в Челябинске. Хозяева после поражения от «Велеса» (0:1) стремятся реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что дома команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Гости, напротив, набрали хороший ход, одержав победу над «КАМАЗом» (2:1), и не проигрывают в пяти из семи последних встреч. При этом «Нижний Новгород» демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних матчах, но при этом пропускает в 14 играх подряд. Сможет ли «Челябинск» использовать домашнюю поддержку и свою надежность в обороне, чтобы перекрыть атакующий потенциал гостей, или же «Нижний Новгород» продолжит свою голевую серию и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть открытым и результативным?

Кто победит в матче

«Челябинск» подходит к игре с неплохой домашней статистикой: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, что дает ей уверенность перед встречей с одним из фаворитов. В атаке хозяева действуют скромно – 1.20 гола в среднем за последние пять матчей, при этом забивают в четырех последних играх. Оборона «Челябинска» не выглядит неприступной: 1.60 пропущенных гола в среднем за матч, а также команда пропускает в семи последних встречах. Однако в прошлом туре хозяева уступили «Велесу» со счетом 0:1, что говорит о проблемах в завершении атак. Тем не менее фактор родного стадиона и поддержка болельщиков могут помочь компенсировать эти недостатки, особенно против соперника, который регулярно пропускает.

«Нижний Новгород» выглядит гораздо убедительнее в атакующей фазе: 2.20 гола в среднем за матч в пяти последних играх, а голевая серия насчитывает уже семь матчей подряд. В прошлом туре гости обыграли «КАМАЗ» (2:1), а до этого разгромили «Ротор» (4:2), что подтверждает их высокую результативность. Однако оборона «Нижнего Новгорода» оставляет желать лучшего – 1.60 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в 14 последних матчах подряд. Это создает возможность для «Челябинска» забить, особенно дома. Тем не менее общая форма гостей лучше: они не проигрывают в пяти из семи последних встреч, а их атакующая мощь должна принести результат даже в гостях.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Нижний Новгород» имеет более высокую результативность и стабильно забивает, тогда как «Челябинск» испытывает проблемы в атаке. Домашнее поле может помочь хозяевам, но против такой атакующей линии, как у гостей, их оборона вряд ли выдержит. Победа «Нижнего Новгорода» выглядит наиболее вероятным исходом, хотя хозяева наверняка смогут отличиться.

Форма и история личных встреч

В последних очных матчах команды обменивались победами: в товарищеской игре в январе 2026 года сильнее был «Челябинск» (1:0), а в Кубке России 2018 года победил «Нижний Новгород» (1:0). В более ранних встречах во Второй лиге Б также были разные результаты, что не позволяет выделить явного фаворита по истории. Однако текущая форма «Нижнего Новгорода» выглядит предпочтительнее – команда забивает в семи матчах подряд и редко проигрывает, тогда как «Челябинск» проиграл в прошлом туре и имеет проблемы в атаке.

Личные встречи
0% (0)
17% (1)
83% (5)
3
Забитых мячей
13
0.5
В среднем за матч
2.17
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Россия. Кубок, 1/32 финала
Челябинск
0 : 1
22.08.2018
Нижний Новгород
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Челябинск
2 : 3
24.04.2017
Нижний Новгород
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нижний Новгород
3 : 0
20.07.2016
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Нижний Новгород
3 : 0
07.05.2016
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 3
03.10.2015
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Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Нижний Новгород
0 : 0
16.08.2015
Челябинск
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нижний Новгород» сумеет одержать победу над «Челябинском» в матче 3 тура Первой лиги, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. Гости имеют преимущество в атаке, стабильно забивают и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева испытывают трудности в завершении атак и пропускают в семи последних матчах. Учитывая, что «Нижний Новгород» также регулярно пропускает, «Челябинск» может забить, но этого будет недостаточно для победы. Ставка на победу «Нижнего Новгорода» за 2.10 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Челябинском» и «Нижним Новгородом» состоится 25 июля 2026 года в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Челябинск» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Нижнего Новгорода»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Челябинск
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