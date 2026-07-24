Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Улытау» – «Иртыш Павлодар»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

24 июля 2026 8:27
Улытау - Иртыш
25 июл. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Улытау»
Сделать ставку

Матч 18 тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Иртыш Павлодар» пройдет 25 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева занимают шестое место с 27 очками и отличаются надежной обороной – всего три пропущенных гола в пяти последних матчах. Гости же замыкают турнирную таблицу с 11 очками, не могут победить в 13 последних турах и имеют один забитый мяч в пяти встречах. Сможет ли «Иртыш Павлодар» прервать свою ужасную серию и удивить соперника, или «Улытау» продолжит свою домашнюю серию без поражений (9 из 11) и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: в среднем команда пропускает всего 0.60 гола за матч в последних пяти встречах, а в трех из них удержала свои ворота сухими. При этом домашняя форма хозяев стабильна – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Металлурге». Однако атака «Улытау» оставляет желать лучшего: всего два гола в пяти последних играх (в среднем 0.40 за матч), а лучший бомбардир Георгий Бугулов забил лишь три мяча в 16 встречах. Это означает, что хозяевам придется рассчитывать на стандартные положения или один точный удар, чтобы добиться победы. В очной встрече первого круга «Улытау» сыграл вничью в гостях (1:1), что дает им уверенность перед домашним матчем.

«Иртыш Павлодар» находится в глубочайшем кризисе: команда не может выиграть в 13 последних матчах чемпионата, а ее беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 14 матчей. В атаке гости испытывают колоссальные трудности – всего один гол в пяти последних играх (в среднем 0.20 за матч), а лучший бомбардир Жан По забил лишь четыре мяча в 15 встречах. Оборона также не выглядит надежной: 1.00 пропущенного гола в среднем за игру, и в последних пяти матчах команда пропустила пять мячей. «Иртыш Павлодар» занимает последнее место с 11 очками и выглядит абсолютным аутсайдером, который вряд ли способен навязать борьбу даже такому не самому результативному сопернику, как «Улытау».

С учетом всех факторов победа «Улытау» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и играют против полностью деморализованного соперника, который не может забить и проигрывает матч за матчем. Единственный вопрос – сумеют ли хозяева реализовать свои моменты, но даже минимального гола должно хватить для победы, учитывая беззубость атаки гостей. Победа «Улытау» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этого сезона команды сыграли вничью 1:1 в Павлодаре. Однако «Улытау» дома играет значительно сильнее, что подтверждается их длительной домашней серией без поражений. Текущая форма «Иртыш Павлодара» (14 матчей без побед) и его полная недееспособность в атаке говорят о том, что хозяева должны взять реванш за ничью и уверенно победить.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Улытау» сумеет обыграть «Иртыш Павлодар» в матче 18 тура Премьер-лиги благодаря надежной обороне, домашнему полю и тотальной слабости соперника. Гости не могут забивать и проигрывают почти в каждом матче, тогда как хозяева стабильно набирают очки дома и не пропускают. Даже при низкой результативности «Улытау» должен найти способ забить хотя бы один мяч и удержать победный счет. Ставка на победу «Улытау» за 2.30 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура между «Улытау» и «Иртыш Павлодар» состоится 25 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Улытау» – «Иртыш Павлодар»: смотреть онлайн

2.30
Победа «Улытау»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Улытау
Другие прогнозы
24.07.2026
20:00
2.03
Россия. Премьер-лига, 1 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
25.07.2026
14:00
2.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Крылья Советов
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
25.07.2026
15:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау - Иртыш
Победа «Улытау»
25.07.2026
16:00
3.60
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга - Нефтехимик
Победа «Нефтехимика»
25.07.2026
16:00
2.65
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу - Кызыл-Жар
Победу «Жетысу»
25.07.2026
16:15
1.95
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон - Зенит
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+