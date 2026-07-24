Матч 18 тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Иртыш Павлодар» пройдет 25 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева занимают шестое место с 27 очками и отличаются надежной обороной – всего три пропущенных гола в пяти последних матчах. Гости же замыкают турнирную таблицу с 11 очками, не могут победить в 13 последних турах и имеют один забитый мяч в пяти встречах. Сможет ли «Иртыш Павлодар» прервать свою ужасную серию и удивить соперника, или «Улытау» продолжит свою домашнюю серию без поражений (9 из 11) и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: в среднем команда пропускает всего 0.60 гола за матч в последних пяти встречах, а в трех из них удержала свои ворота сухими. При этом домашняя форма хозяев стабильна – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Металлурге». Однако атака «Улытау» оставляет желать лучшего: всего два гола в пяти последних играх (в среднем 0.40 за матч), а лучший бомбардир Георгий Бугулов забил лишь три мяча в 16 встречах. Это означает, что хозяевам придется рассчитывать на стандартные положения или один точный удар, чтобы добиться победы. В очной встрече первого круга «Улытау» сыграл вничью в гостях (1:1), что дает им уверенность перед домашним матчем.

«Иртыш Павлодар» находится в глубочайшем кризисе: команда не может выиграть в 13 последних матчах чемпионата, а ее беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 14 матчей. В атаке гости испытывают колоссальные трудности – всего один гол в пяти последних играх (в среднем 0.20 за матч), а лучший бомбардир Жан По забил лишь четыре мяча в 15 встречах. Оборона также не выглядит надежной: 1.00 пропущенного гола в среднем за игру, и в последних пяти матчах команда пропустила пять мячей. «Иртыш Павлодар» занимает последнее место с 11 очками и выглядит абсолютным аутсайдером, который вряд ли способен навязать борьбу даже такому не самому результативному сопернику, как «Улытау».

С учетом всех факторов победа «Улытау» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и играют против полностью деморализованного соперника, который не может забить и проигрывает матч за матчем. Единственный вопрос – сумеют ли хозяева реализовать свои моменты, но даже минимального гола должно хватить для победы, учитывая беззубость атаки гостей. Победа «Улытау» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этого сезона команды сыграли вничью 1:1 в Павлодаре. Однако «Улытау» дома играет значительно сильнее, что подтверждается их длительной домашней серией без поражений. Текущая форма «Иртыш Павлодара» (14 матчей без побед) и его полная недееспособность в атаке говорят о том, что хозяева должны взять реванш за ничью и уверенно победить.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Улытау» сумеет обыграть «Иртыш Павлодар» в матче 18 тура Премьер-лиги благодаря надежной обороне, домашнему полю и тотальной слабости соперника. Гости не могут забивать и проигрывают почти в каждом матче, тогда как хозяева стабильно набирают очки дома и не пропускают. Даже при низкой результативности «Улытау» должен найти способ забить хотя бы один мяч и удержать победный счет. Ставка на победу «Улытау» за 2.30 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура между «Улытау» и «Иртыш Павлодар» состоится 25 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.