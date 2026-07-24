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«Волга» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

24 июля 2026 8:36
Волга - Нефтехимик
25 июл. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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3.60
Победа «Нефтехимика»
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Матч 3 тура Первой лиги между «Волгой» и «Нефтехимиком» пройдет 25 июля 2026 года. Хозяева подходят к игре в глубоком кризисе – команда проигрывает в трех последних матчах чемпионата и в трех последних домашних встречах, пропуская в пяти турах подряд. Гости, напротив, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и имеют отличную статистику в очных встречах в гостях, где одержали четыре победы подряд. Сможет ли «Волга» прервать свою неудачную серию и воспользоваться фактором домашнего поля, или «Нефтехимик» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Волга» подходит к игре с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила семь (1.40 в среднем). Хозяева проигрывают в трех последних матчах дома и пропускают в восьми из десяти последних встреч, что указывает на системные проблемы в защитной линии. При этом «Волга» забивает в четырех последних матчах, что дает некоторую надежду на гол, но этих показателей явно недостаточно для победы. В очных встречах с «Нефтехимиком» ситуация также тревожная: хозяева проиграли в четырех последних домашних матчах против этого соперника, а гости забивают в девяти последних встречах с «Волгой». Это психологическое преимущество гостей может стать решающим.

«Нефтехимик» выглядит предпочтительнее по всем статьям. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает – в пяти из семи последних встреч (в среднем 1.60 гола за игру). В атаке гости действуют увереннее хозяев: восемь голов в пяти последних матчах против пяти у «Волги». При этом оборона «Нефтехимика» также не уступает – 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, что сопоставимо с показателями хозяев. Важнейшим аргументом является очная статистика: «Нефтехимик» побеждает в четырех последних гостевых матчах против «Волги» и забивает в девяти последних встречах с этим соперником. Это дает команде колоссальное психологическое преимущество, особенно учитывая текущий кризис хозяев.

С учетом всех факторов победа «Нефтехимика» выглядит наиболее вероятным исходом. «Волга» находится в глубоком кризисе, проигрывает дома и не может справиться с этим соперником на своем поле. «Нефтехимик», напротив, стабилен, уверенно играет в гостях и имеет отличную историю личных встреч. Гости должны уверенно побеждать, используя свои контратаки и стандартные положения.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Волги» «Нефтехимик» одержал четыре победы подряд, а также забивает в девяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Волга» проигрывает три домашних матча подряд и пропускает в восьми из десяти последних встреч, тогда как «Нефтехимик» не проигрывает в шести из восьми последних игр и стабильно забивает.

Личные встречи
22% (5)
26% (6)
52% (12)
21
Забитых мячей
37
0.91
В среднем за матч
1.61
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
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10.05.2026
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20.09.2025
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03.09.2018
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Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Волга
0 : 2
04.05.2018
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Нефтехимик
0 : 0
17.09.2017
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3 : 0
14.04.2016
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Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Волга
0 : 1
01.11.2015
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2 : 1
24.07.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нефтехимик
2 : 0
20.07.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Волга
1 : 0
04.10.2014
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.08.2014
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Нефтехимик
1 : 1
11.10.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Волга
0 : 3
05.10.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нефтехимик
1 : 0
24.04.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 1
31.08.2010
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Волга
1 : 1
27.05.2010
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Волга
3 : 1
10.09.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Нефтехимик
2 : 2
02.06.2009
Волга
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нефтехимик» сумеет обыграть «Волгу» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в гостевых встречах против этого соперника. Хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и уверенность. Очная статистика полностью на стороне «Нефтехимика», который забивает в девяти последних матчах против «Волги» и побеждает в четырех последних выездных играх. Ставка на победу «Нефтехимика» за 3.60 выглядит привлекательной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Волгой» и «Нефтехимиком» состоится 25 июля 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Волга» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

3.60
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Волга
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