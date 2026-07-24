Матч 3 тура Первой лиги между «Волгой» и «Нефтехимиком» пройдет 25 июля 2026 года. Хозяева подходят к игре в глубоком кризисе – команда проигрывает в трех последних матчах чемпионата и в трех последних домашних встречах, пропуская в пяти турах подряд. Гости, напротив, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и имеют отличную статистику в очных встречах в гостях, где одержали четыре победы подряд. Сможет ли «Волга» прервать свою неудачную серию и воспользоваться фактором домашнего поля, или «Нефтехимик» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Волга» подходит к игре с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила семь (1.40 в среднем). Хозяева проигрывают в трех последних матчах дома и пропускают в восьми из десяти последних встреч, что указывает на системные проблемы в защитной линии. При этом «Волга» забивает в четырех последних матчах, что дает некоторую надежду на гол, но этих показателей явно недостаточно для победы. В очных встречах с «Нефтехимиком» ситуация также тревожная: хозяева проиграли в четырех последних домашних матчах против этого соперника, а гости забивают в девяти последних встречах с «Волгой». Это психологическое преимущество гостей может стать решающим.

«Нефтехимик» выглядит предпочтительнее по всем статьям. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает – в пяти из семи последних встреч (в среднем 1.60 гола за игру). В атаке гости действуют увереннее хозяев: восемь голов в пяти последних матчах против пяти у «Волги». При этом оборона «Нефтехимика» также не уступает – 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, что сопоставимо с показателями хозяев. Важнейшим аргументом является очная статистика: «Нефтехимик» побеждает в четырех последних гостевых матчах против «Волги» и забивает в девяти последних встречах с этим соперником. Это дает команде колоссальное психологическое преимущество, особенно учитывая текущий кризис хозяев.

С учетом всех факторов победа «Нефтехимика» выглядит наиболее вероятным исходом. «Волга» находится в глубоком кризисе, проигрывает дома и не может справиться с этим соперником на своем поле. «Нефтехимик», напротив, стабилен, уверенно играет в гостях и имеет отличную историю личных встреч. Гости должны уверенно побеждать, используя свои контратаки и стандартные положения.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Волги» «Нефтехимик» одержал четыре победы подряд, а также забивает в девяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Волга» проигрывает три домашних матча подряд и пропускает в восьми из десяти последних встреч, тогда как «Нефтехимик» не проигрывает в шести из восьми последних игр и стабильно забивает.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нефтехимик» сумеет обыграть «Волгу» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в гостевых встречах против этого соперника. Хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и уверенность. Очная статистика полностью на стороне «Нефтехимика», который забивает в девяти последних матчах против «Волги» и побеждает в четырех последних выездных играх. Ставка на победу «Нефтехимика» за 3.60 выглядит привлекательной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Волгой» и «Нефтехимиком» состоится 25 июля 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.