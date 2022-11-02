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Нефтехимик - Волга
Нефтехимик - Волга: обзор матча 02 ноября 2022
Нефтехимик
02.11.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Волга
24'
П. Котов
15'
Д. Ефремов
40'
Д. Ефремов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Волга
Желтая карточка
М. Уридия
90'
+2
65'
Желтая карточка
А. Гапечкин
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Котик
59'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Ф. Дворецков
59'
Вторая желтая
А. Бердников
57'
Желтая карточка
А. Бердников
56'
55'
Замена
И. Максименков
️️️️
Д. Кутин
Замена
В. Москвичев
️️️️
Е. Черкес
46'
Замена
И. Школик
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Лайкин
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ефремов
Желтая карточка
А. Голубев
35'
ГОЛ! 1:1!
П. Котов
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
1
Голубев
17
Котов
21
Бердников
5
Зорин
16
Шоркин
83
Лайкин
21
Галиулин
22
Дворецков
8
Черкес
9
Котик
14
Барсов
4-1-1-3-1
73
Еремеев
2
Гапечкин
5
Кутин
30
Хабибуллин
95
Магомадов
5
Морозов
23
Махмутов
22
Ефремов
87
Паскин
7
Арсентьев
9
Билалов
8
Черкес
5
Москвичев
5
Москвичев
8
Черкес
22
Дворецков
44
Калугин
44
Калугин
22
Дворецков
83
Лайкин
16
Денисов
16
Денисов
83
Лайкин
21
Галиулин
20
Школик
20
Школик
21
Галиулин
9
Котик
25
Уридия
25
Уридия
9
Котик
5
Кутин
5
Максименков
5
Максименков
5
Кутин
Остались в запасе
Нефтехимик
Волга
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Нефтехимик - Волга
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
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