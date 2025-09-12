Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Торпедо - Волга
Торпедо - Волга: онлайн-трансляция 12 сентября 2025
Торпедо
12.09.2025, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
Волга
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Волга
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Торпедо
Волга
«Родина» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.90
Сегодня, 09:08
Тренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа, 23:11
1
«Ротор» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 18:20
«Урал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 15:50
«Ротор» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.75
24 августа, 09:23
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Последние матчи
Торпедо
Волга
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
1 : 0
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
1 : 0
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Чайка
1 : 1
02.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
Архив
