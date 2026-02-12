«Торпедо» подписало 11-го новичка

«Торпедо» арендовало у «Чайки» до конца текущего сезона полузащитника Николая Ищенко.

«В нынешнем сезоне Ищенко провeл за «Чайку» 20 матчей в Лиге PARI и FONBET Кубке России, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Николай, рады приветствовать в нашем клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 200 тысяч евро.