«Торпедо» подписало 11-го новичка

«Торпедо» арендовало у «Чайки» до конца текущего сезона полузащитника Николая Ищенко.
«В нынешнем сезоне Ищенко провeл за «Чайку» 20 матчей в Лиге PARI и FONBET Кубке России, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Николай, рады приветствовать в нашем клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.
Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 200 тысяч евро.
- Он стал 11-м новобранцем «Торпедо» этой зимой. Ранее в команду перешли вратарь Никита Корец, которого арендовали у «Рубина», защитники Константин Савичев («Акрон»), Кирилл Гоцук («Серик Белдиеспор»), полузащитники Илья Берковский («Серик Белдиеспор»), Садыг Багиев («СКА-Хабаровск»), Дмитрий Калайда («Пари НН»), Алексей Колтаков («Ростов»), вингеры Руслан Апеков («КАМАЗ»), Арсен Ревазов («Краснодар»), нападающий Дмитрий Цыпченко («СКА-Хабаровск»).
- Помимо них, в московскую команду вернулся из аренды в «Торпедо-БелАЗ» форвард Мамаду Аруна Камара.
Источник: официальный сайт «Торпедо»