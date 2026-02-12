МВД приняло решение по уголовным делам, связанным с «Крыльями Советов»

МВД прекратило расследование двух уголовных дел, связанных с «Крыльями Советов», за отсутствием состава преступления.

«Заявления касались, в том числе, мошенничества в росфутболе, вымогательства ₽36 млн на оплату судейских решений, о котором было озвучено на заседании Госсовета, а также деятельности агентов, в особенности Павла Андреева.

По «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли.

Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судейском корпусе – долга судьям в размере ₽36 млн никогда не существовало, как бы это не было удивительно», – написал источник.

В декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. Он обратился с просьбой провести проверку по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В августе 2025 года одним из непосредственных руководителей «Крыльев» было подано заявление на агента Павла Андреева. Тогда на допрос планировалось вызвать 26 футболистов. Сообщалось, что в заявлении речь шла о коррупции, мошенничестве и шантаже.