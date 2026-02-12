Введите ваш ник на сайте
  МВД приняло решение по уголовным делам, связанным с «Крыльями Советов»

МВД приняло решение по уголовным делам, связанным с «Крыльями Советов»

12 февраля, 09:57
10

МВД прекратило расследование двух уголовных дел, связанных с «Крыльями Советов», за отсутствием состава преступления.

«Заявления касались, в том числе, мошенничества в росфутболе, вымогательства ₽36 млн на оплату судейских решений, о котором было озвучено на заседании Госсовета, а также деятельности агентов, в особенности Павла Андреева.

По «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли.

Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судейском корпусе – долга судьям в размере ₽36 млн никогда не существовало, как бы это не было удивительно», – написал источник.

В декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. Он обратился с просьбой провести проверку по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В августе 2025 года одним из непосредственных руководителей «Крыльев» было подано заявление на агента Павла Андреева. Тогда на допрос планировалось вызвать 26 футболистов. Сообщалось, что в заявлении речь шла о коррупции, мошенничестве и шантаже.

  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • 10 февраля стало известно, что РФС снял с клуба запрет на регистрацию новых футболистов.

Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1770881008
самый молодой губернатор после назначения в Самару из Тулы явно рванул жопу на пост повыше. Неудачно.
Ответить
АЛЕКС 58
1770881081
Не нашли,или плохо искали и решили замять? Побоялись открыть ящик Пандоры!
Ответить
ScarlettOgusania
1770884317
губернатор Федорищев просто не умеет "играть" в отечественный футбол: оказался слабее агента Андреева...)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770885439
кто бы сомневался))) Как говорится, в любом расследовании главное - не выйти на самого себя....
Ответить
FWSPM
1770889368
занесли кому надо и концы в воду...кто бы сомневался
Ответить
boris63
1770889781
Как обычно у нас происходит, совместным решением решили всё замять. Но теперь придётся губернатора засудить за ложный наговор на судей. Хотя все мы понимаем, что это всё красивая крысиная показушная возня.
Ответить
