Мостовой одним словом описал выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Александр Мостовой поделился впечатлениями от просмотра зимних Олимпийских игр.

Соревнования стартовали 6 февраля.

Олимпиаду принимает Италия.

В ней участвуют 13 спортсменов из России.

– Конечно, смотрю Олимпиаду. Жалко только, что показывают в интернете.

Вчера смотрел фигурное катание – нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой. Когда профессионалы прекрасно выступают, мне неважно, из какой они страны.

Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.

– Но без России. Разве турнир без одной из сильнейших сборных в мире честен?

– Но другие же команды играют, они не виноваты. Так что я бы не говорил, что результат будет несправедливым. Спорт должен оставаться спортом! Какая разница, какой там паспорт?

– Российские спортсмены, которые поехали на Игры, пока выступают крайне…

– …плохо. Конечно. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением каких-то командных соревнований.