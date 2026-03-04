Защитник «Крыльев» пропустил матч с «Динамо» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стало известно, почему зимний новичок «Крыльев Советов» Гонсало Рекена не сыграл с «Динамо» (0:4) в 19-м туре РПЛ.

23-летний аргентинец пропустил матч из-за конфликта на Ближнем Востоке. В связи с боевыми действиями в регионе он застрял в Дубае.

После сборов Рекена вернулся на родину для оформления рабочей визы. Он 28 февраля летел в Россию через ОАЭ. В этот день США и Израиль атаковали Иран.

Самолет с защитником «Крыльев» на борту развернули в небе и вернули в Дубай.

В итоге в Россию Рекена смог вылететь только 2 марта, а добрался до Самары 3 марта.