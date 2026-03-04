Овчинников: «Черчесов может загрызть Челестини»

Российский тренер Валерий Овчинников выше котирует Станислава Черчесова, чем Фабио Челестини.
- На выходных «Ахмат» принимал ЦСКА в 19-м туре РПЛ.
- Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.
- ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.
«А кто главный тренер у армейцев? Швейцарский специалист Фабио Челестини? А кто такой Станислав Черчесов? Российский специалист!
А что выиграл швейцарец в отличие от нашего тренера? Пока что у него первый сезон в РПЛ. Это и есть ответ!
Первый сезон и встреча с Черчесовым. Саламыч по сравнению с ним настоящий футбольный волк. Он может загрызть этого иностранца.
Черчесов сыграл на результат. 1:0. Нормально. Когда «Ахмат» в последний раз выигрывал у ЦСКА? На этот вопрос очень сложно ответить. Ну вот, пожалуйста», – сказал Овчинников.
Источник: Betonmobile.ru