Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»

Вчера, 18:27
26

Российский тренер Валерий Овчинников припомнил экс-капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову его слова о трансфере в другой клуб РПЛ.

  • Полузащитник сегодня перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • В июле 2024 года он обещал в случае ухода из «Локо» продолжить карьеру в Европе.

«В таком возрасте Баринов должен уже за свои слова отвечать. Его фраза, что он не перейдет в другой российский клуб, спровоцировала болельщиков.

Ему хочется посоветовать: прежде, чем говорить, подумай хорошенько. Ничего страшного бы не было, если бы он просто перешел из одного клуба в другой после окончания контракта, был бы нормальный процесс, но за базаром надо следить.

Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ. Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает.

Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», – сказал Овчинников.

Еще по теме:
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве» 3
Газзаев оценил трансфер Баринова в ЦСКА
Губерниев: «Самый громкий зимний трансфер состоится, если Гренландия станет частью США» 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Овчинников Валерий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1768319688
Не только Трамп хозяин своего слова)
Ответить
Semenycch
1768320500
За каким базаром следить, что ты! Нынешние футболисты, как нынешние женщины, кто больше заплатит, на тот буй и запрыгнет. А понятия честь, совесть остались в 20 веке! И говорить они все мастера!
Ответить
Povedkin
1768320605
Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает. Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», – сказал Овчинников.======= Поймали тренд этого сезона ? Гы гы
Ответить
kara-mba
1768321402
Баринов не политик, что вы на футболиста накинулись? По его понятиям его унизили, так что в сердцах можно и накосячить. И не Овчинникову за моралью следить, тот ещё деятель.
Ответить
Интерес
1768321812
Овчинников...Овчинников...А-Овчинников! Федот, да не тот.
Ответить
САДЫЧОК
1768322036
Больной старикашка! За базар неизвестно ещё кто должен отвечать сам клуб Локо или отмороженный Овчинников!
Ответить
Mirak92
1768323711
Баринов по сути да, некрасиво сделал. НО за базаром как раз ты неадекватный, не следишь Перхоть патлатая
Ответить
Александр-Балашов-google
1768326400
Я капитан ..лять!
Ответить
Бумбраш
1768326426
Дональд Баринов...на потеху каклухам типа Верёвкина)))
Ответить
Lilipyt
1768331688
Он за базарам следил. Если клуб создал условия для того, чтобы ты ушел. То, чему удивляться?!
Ответить
