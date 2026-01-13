Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»

Российский тренер Валерий Овчинников припомнил экс-капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову его слова о трансфере в другой клуб РПЛ.

Полузащитник сегодня перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

В июле 2024 года он обещал в случае ухода из «Локо» продолжить карьеру в Европе.

«В таком возрасте Баринов должен уже за свои слова отвечать. Его фраза, что он не перейдет в другой российский клуб, спровоцировала болельщиков.

Ему хочется посоветовать: прежде, чем говорить, подумай хорошенько. Ничего страшного бы не было, если бы он просто перешел из одного клуба в другой после окончания контракта, был бы нормальный процесс, но за базаром надо следить.

Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ. Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает.

Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», – сказал Овчинников.