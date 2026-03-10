Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Абсолютно не вписывается»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен игрой полузащиты армейцев после зимней паузы.
– Пока не вписывается в игру Баринов. Это удивляет?
– Он абсолютно не вписывается. Как и Обляков с Кисляком. Они не хотят вкалывать. Хотят только получать большие деньги.
Поэтому стали себя беречь, думать о том, как бы не получить травму. А это уже психология.
- 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- Он поучаствовал в двух матчах в составе новой команды, проведя на поле 152 минуты.
- Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.
- Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).
