Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Абсолютно не вписывается»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен игрой полузащиты армейцев после зимней паузы.

– Пока не вписывается в игру Баринов. Это удивляет?

– Он абсолютно не вписывается. Как и Обляков с Кисляком. Они не хотят вкалывать. Хотят только получать большие деньги.

Поэтому стали себя беречь, думать о том, как бы не получить травму. А это уже психология.