Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Абсолютно не вписывается»

Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Абсолютно не вписывается»

10 марта, 15:17
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен игрой полузащиты армейцев после зимней паузы.

– Пока не вписывается в игру Баринов. Это удивляет?

– Он абсолютно не вписывается. Как и Обляков с Кисляком. Они не хотят вкалывать. Хотят только получать большие деньги.

Поэтому стали себя беречь, думать о том, как бы не получить травму. А это уже психология.

  • 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
  • Он поучаствовал в двух матчах в составе новой команды, проведя на поле 152 минуты.
  • Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.
  • Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

Еще по теме:
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1773149929
Баринов действительно пока незаметен. Козлов с Ахматом смотрелся отвратительно, но с Краснодаром и Динамо показал гораздо больше, чем Баринов
Ответить
RUSARM
1773150300
Надо было с динамиками в старте выпускать козлова,вместо Бары!! А так ветеран прав,кислый уже мозгами на западе,агенты свое гнилое дело сделали,он не упирается,травму что бы не получить,да гонду не впечатляет совсем,да бублик играл не очень,что с ними происходит? А тренер,на прессухах стал,как попугай одно и тоже болтать!! Все уже привыкли к модели игры ЦСКА, а тренер не может предложить что то другое,вот и два поражения на старте!!
Ответить
Интерес
1773151437
Баринов играет ожидаемо бесполезно (как я и предполагал),и путается под ногами игроков середины поля,импровизировавших ранее свободно.Агент Кисляка уже в Италии, так с чего этот сопляк станет убиваться?Козлов и Лусиано такая же трансферная ошибка.А Ванька психологически всегда был таким,воспринимая попытки передать бразды правления из его рук-ног кому-то другому(в данном случае-Баринову), и это устранимо только при исключении из состава обсуждаемую персону,увы.Посмотрите, как герой Локо ведёт себя "агрессивно по-хозяйски", ничем эти претензии не подтверждая,и объективно прорисуйте перспективы.Называется-"напели сами"...
Ответить
k611
1773161217
В кубковой игре с Краснодаром, ЦСКА в отсутствии самоотдачи сложно упрекнуть. Там сыграли хорошо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 