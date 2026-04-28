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Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»

28 апреля, 13:31
1

Алексей Шпилевский прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Пари НН». Нижегородский клуб объявил об увольнении специалиста сегодня на официальном сайте.

«Перестановки на посту главного тренера – часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили «Спартаку». Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе – это результат. Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов сделали несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки.

Этап в «Пари НН» – во всех смыслах большой опыт для меня, который будет полезен в будущем. Особенно мне хочется поблагодарить нижегородских болельщиков. Я и мой тренерский штаб всегда чувствовали горячую поддержку и любовь к команде. Это настоящая ценность для всего клуба! Я желаю продолжать поддерживать «Пари НН», верить в футболистов, а команде – решить задачу на сезон и продолжать выступать в высшем дивизионе российского футбола»!» – сказал Шпилевский.

  • Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Специалист получит за разрыв контракта 20 миллионов рублей.
  • Новым главным тренером «Пари НН» станет Вадим Гаранин.

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Источник: сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Шпилевский Алексей
Комментарии (1)
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boris63
1777374198
Тренер ни о чем.
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