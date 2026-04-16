Ветеран ЦСКА отреагировал на возможное назначение Талалаева

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о пребывании Андрея Талалаева в шорт-листе ЦСКА.

«Челестини сейчас не уволят, потому что в таком случае ему нужно будет заплатить неустойку размером 2 миллиона евро. Его еще подержат, вдруг мы займем третье место. Команда неплохая, игроки хорошие, но надо разбираться, что происходит внутри. Тренер постоянно меняет состав, а оборону трогать категорически нельзя. Вопросов к нему много, но пока делать ничего нельзя.

Что касается Талалаева, то ему только что сделали серьезную операцию – вырезали 20 сантиметров кишки. Какая будет реакция организма – непонятно. Ему обязательно нужно сидеть на диете, восстанавливаться и прежде всего думать о своем здоровье, а не о ЦСКА», – сказал Пономарев.