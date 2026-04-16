Игрок «Спартака» заявил, что мог бы стать бойцом UFC

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о выборе жизненного пути.

«Важно быть ближе к болельщикам, демонстрировать, что прежде всего мы люди, а уже потом футболисты. Быть футболистом для меня легче, но было интересно посмотреть, как люди работают. Не думал, кем бы я стал, если бы не футбол, – я всегда мечтал стать футболистом, и слава богу, что так и вышло.

Моя жизнь всегда была связана со спортом, так что если бы не стал футболистом, то все равно был бы спортсменом. Наверное, пошел бы в единоборства и стал бы бойцом UFC», – сказал Ву.