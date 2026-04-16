Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о выступлении команды в этом сезоне.

«Разговоры про какой-то админресурс «Зенита» – это всe выдумки. Многие сейчас говорят, что «Зенит» уже не тот. Нет, «Зенит» тот! Команда шесть раз подряд была чемпионом, один раз было второе место.

Сергея Богдановича много сейчас критикуют, но покажите мне тренера в России, кто ещe такого добился. Сейчас Семак не может достучаться до футболистов. Вот здесь надо что-то поменять. Мы видим отношение некоторых южноамериканцев. Не буду называть фамилии.

Дуран? Здесь можно согласиться по поводу него. Если он выходит на футбольное поле, то он должен отрабатывать. В матче со «Спартаком» он пробежал меньше Латышонка. Ни в какие рамки не лезет.

После такого футболиста надо просто не ставить в состав. Партнeры по команде смотрят на это, они этого не поймут. Но человек выходит. За Дурана заплатили деньги, но это не значит, что его обязательно надо ставить», – сказал Деменко.