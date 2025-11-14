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Максим Деменко
Максим Деменко
Завершил карьеру
21 марта 1976 (50)
#25 | Нападающий
191 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Экс-игрок «Зенита» – об опозданиях Вендела: «С ним бесполезно бороться»
22 июня
2
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс
16 апреля
7
Деменко – о Джоне: «Семак видел его моменты по видеокассетам, можно за 20 млн найти более именитых игроков»
27 января
5
Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ
25 января
35
Экс-игрок «Спартака» сказал, когда болельщики забудут Станковича
2025.11.14 20:57
1
«Динамо» посоветовали назначить экс-тренера сборной России: «Он выведет клуб на новый уровень»
2025.05.06 22:10
4
Деменко назвал фактор, который может помешать «Краснодару» стать чемпионом
2025.04.17 21:44
Станковича обвинили в недоработке в эпизоде с незабитым пенальти Медины в ворота «Динамо Мх»
2025.04.17 21:11
3
Деменко: «Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение»
2025.02.16 21:48
2
Деменко оценил возможность отставки Мусаева
2024.08.06 08:59
5
Деменко высказался о феномене Глушенкова и будущем Вендела в «Зените»
2024.08.05 11:05
2
Деменко удивился сумме отступных за Соболева
2024.07.02 16:31
10
Деменко объяснил, зачем Соболеву переходить в «Зенит»
2024.06.07 08:41
11
Деменко назвал двух россиян, которые могли бы уехать в Европу за Сафоновым
2024.05.30 14:06
2
Деменко высказался об игре «Спартак» – «Краснодар»
2024.05.10 12:30
Деменко назвал фаворита в матче «Сочи» — «Спартак»
2024.04.12 11:58
1
Деменко сказал, что «Спартаку» стоит сделать с Промесом
2024.03.27 12:29
13
Деменко сказал, сочтут ли в «Краснодаре» предательством переход Ивича в «Спартак»
2024.03.12 08:47
8
Деменко сказал, что убивает конкуренцию в РПЛ
2024.02.20 07:50
Деменко оценил возможный переход Джикии в «Ростов»
2024.02.10 17:14
Деменко — о трансфере Угальде: «15 миллионов – это, конечно, переплата. Это многовато»
2024.01.31 07:51
1
Деменко высказался о возможности конфликта Угальде с Соболевым
2024.01.25 14:06
5
Деменко оценил слова Семака о нехватке российских игроков у «Зенита»
2024.01.23 09:07
Деменко: «Допускаю, что Бугаева могли подставить»
2023.11.02 19:34
Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»
2023.02.09 13:28
20
Деменко: «Подписание Бакаева – ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?»
2023.01.09 18:59
16
Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»
2018.07.20 09:16
10
Деменко – о желтой карточке Смолова: «Заговор в пользу ЦСКА? Все же видели, как судья ошибся в очевидном моменте»
2018.04.16 13:39
5
Деменко: «Краснодар»-U19 смотрелся лучше, чем сверстники из «Реала». Пенальти – лотерея»
2018.02.07 22:46
2
Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»
2018.01.05 18:14
2
1
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