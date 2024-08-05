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  • Деменко высказался о феномене Глушенкова и будущем Вендела в «Зените»

Деменко высказался о феномене Глушенкова и будущем Вендела в «Зените»

5 августа 2024, 11:05
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко, считает, что для полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова главное – не зазвездиться на каком-то этапе карьеры.

– В чeм заключается феномен Глушенкова?

– Такое удачное стечение обстоятельств. Команда сейчас в «Зените» очень сильная, эмоции получаются какие-то другие. Игра раскрывается с лучшей стороны как для самого Глушенкова, так и для остальных. Никто не ожидал, что он с первых же матчей за «Зенит» так впишется в командные взаимодействия и покажет столь хороший уровень. Пока у Глушенкова всe замечательно.

– Он сказал, что матч с «Ростовом» для него – лучший в жизни.

– Потому что хет-трик сделал – поэтому и выделил матч по-особому.

– При таком Глушенкове и Вендела продать морально легче?

– Тяжело сказать. С одной стороны, я считаю, Вендел заслужил возможность поиграть в еврокубках. «Галатасарай» в новом сезоне как раз будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. С другой стороны, «Зенит» не отказался бы от того, чтобы Вендел и дальше оставался у него. Понятно, у Вендела эмоции уже не те по сравнению с временем, когда он только приходил в «Зенит». Но для клуба и для тренера лучше, чтобы он остался.

– Эмоции не те – значит, и мотивация не та?

– Вендел – профессиональный футболист, у него есть зарплата, есть условия, есть бонусы. Я думаю, если бы «Зенит» выступал сейчас в Лиге чемпионов, Вендел не захотел бы никуда уходить.

– Как будет дальше с Глушенковым?

– Время покажет. Пока мы видим, что он ассоциирует себя с правильными вещами, отношение у него соответствующее. А дальше всe что хочешь может поменяться. На данный момент мы видим, что Глушенков играет с нацеленностью на чужие ворота и внутренне здорово себя ощущает. Главное – не зазвездиться на каком-то этапе. Про него сейчас много пишут и говорят – ему надо просто абстрагироваться от всего этого и в том же духе работать дальше.

– Аршавин говорит, что Глушенков играет, как во дворе, и ничего не боится.

– Скорее всего, так и есть. Ещe позиция у него такая – игрок свободного амплуа. Поэтому даже если он теряет мяч, это не столь страшно, как если его теряет защитник или тем более вратарь. То, что Глушенков хорошо себя проявляет на поле, прерогатива всей команды. На него много играют, и это не просто так, а потому что он показывает: через него можно хорошо вскрывать оборону соперников.

Соглашусь с Аршавиным в какой-то степени. Глушенков чувствует себя спокойно, уверенно, и он раскрывается. Психологический фактор имеет большое значение. Отрадно, что наш российский футболист демонстрирует такой уровень. Я всегда говорил, что мы должны доверять своим игрокам. Иначе откуда будут появляться новые Сафоновы, Головины, Миранчуки? Ребятам нужно доверие.

– Агент Гурцкая сказал, что Глушенкову за каждое голевое действие в «Зените» платят по миллиону рублей. Ничего так бонус к мотивации?

– Я не знаю таких тонкостей. Естественно, премиальные добавляют мотивации и желания. Каждый футболист, имея такие условия по контракту, будет стараться ещe больше. Глушенков штампует голы один за другим. Шесть мячей в трeх матчах чемпионата – это весьма серьeзно. Он достаточно быстрый, левоногий и стремится делать всe максимально качественно.

  • 25-летний Глушенков забил 8 голов в 5 матчах после перехода в «Зенит».
  • 26-летний полузащитник Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Деменко Максим Глушенков Максим Вендел
Комментарии (2)
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prostotak2023
1722845864
Слишком много про него говорят последние 2 месяца, не сглазили бы, белое пятно на фоне всего футбола России
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DOCTOR PENALTY
1722850180
Всё по делу. Видно, что человек из футбольной среды."*"*
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