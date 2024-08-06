Деменко оценил возможность отставки Мусаева

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о проблемах «быков» на старте сезона и положении главного тренера команды Мурада Мусаева.

– Тяжело почему-то даются матчи «Краснодару». Команда не демонстрирует тот футбол, который мы привыкли видеть. Видно, что у команды что-то не получается. Не находит пока Мусаев оптимальный состав. Мы видим много замен, как он подбирает нужные связи. Но пока не получается.

– Подвисло ли положение Мусаева на фоне таких результатов? Возможна ли смена тренера в «Краснодаре»?

– Не думаю, что сейчас будет подниматься вопрос о смене тренера.

– На что в этом сезоне может претендовать «Краснодар»? Стоит ли еще говорить о чемпионских амбициях команды?

– Понятно, что «Зенит» сейчас показывает очень хороший футбол, «Динамо» идет без потерь. Думаю, что потери будут. «Краснодар», может, сейчас проходит неудачную стадию. Все может поменяться. Будут спады у команд. А те команды, которые сейчас не могут выиграть, начнут побеждать. Пока рано о чем-то говорить.