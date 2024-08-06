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Деменко оценил возможность отставки Мусаева

6 августа 2024, 08:59
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о проблемах «быков» на старте сезона и положении главного тренера команды Мурада Мусаева.

– Тяжело почему-то даются матчи «Краснодару». Команда не демонстрирует тот футбол, который мы привыкли видеть. Видно, что у команды что-то не получается. Не находит пока Мусаев оптимальный состав. Мы видим много замен, как он подбирает нужные связи. Но пока не получается.

– Подвисло ли положение Мусаева на фоне таких результатов? Возможна ли смена тренера в «Краснодаре»?

– Не думаю, что сейчас будет подниматься вопрос о смене тренера.

– На что в этом сезоне может претендовать «Краснодар»? Стоит ли еще говорить о чемпионских амбициях команды?

– Понятно, что «Зенит» сейчас показывает очень хороший футбол, «Динамо» идет без потерь. Думаю, что потери будут. «Краснодар», может, сейчас проходит неудачную стадию. Все может поменяться. Будут спады у команд. А те команды, которые сейчас не могут выиграть, начнут побеждать. Пока рано о чем-то говорить.

  • «Краснодар» занимает 12-е место в РПЛ с 3 очками после трех матчей. Пока единственную победу в сезоне команда одержала в игре Кубка России с ЦСКА (1:0).
  • В прошлом сезоне краснодарцы выиграли серебряные медали.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Краснодар Деменко Максим Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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evgevg13
1722924243
Пока что уже поздно о чем нибудь говорить
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prostotak2023
1722927154
на выыыыхооод
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АЛЕКС 58
1722933291
Зато у магнитного магната послушный,не строптивый пёсик.
Ответить
paracetamol
1722938348
Муса знатно опустил быков. Ни кожи, ни рожи...!
Ответить
zigbert
1722965596
Смена тренера вроде бы напрашивается но может быть дать еще шанс Мусаеву.
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