Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Деменко сказал, что «Спартаку» стоит сделать с Промесом

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о будущем вингера красно-белых Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

    «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. У него столько проблем и дел. Может лучше уже быстрее разорвать соглашение. Для «Спартака» это хороший игрок, много лет выступал. Но после всех этих моментов клуб, конечно, задумается.

    В начале никто не ожидал, что «Спартак» так сыграет с «Зенитом» без Промеса. Но в дальнейшем были и провальные игры. Я пока не вижу разницы в игре красно-белых: с ним или без него. Но если бы Промес был, может он что-то и добавил», – сказал Деменко.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Петржела ответил, вернется ли Промес в Россию 10
    Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса 24
    Игнатьев высказался об игре «Спартака» без Промеса 10
    Источник: Betonmobile

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1711533153
    А, что со Влутом делать этот не сказал?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+