Деменко сказал, что «Спартаку» стоит сделать с Промесом

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о будущем вингера красно-белых Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. У него столько проблем и дел. Может лучше уже быстрее разорвать соглашение. Для «Спартака» это хороший игрок, много лет выступал. Но после всех этих моментов клуб, конечно, задумается.

В начале никто не ожидал, что «Спартак» так сыграет с «Зенитом» без Промеса. Но в дальнейшем были и провальные игры. Я пока не вижу разницы в игре красно-белых: с ним или без него. Но если бы Промес был, может он что-то и добавил», – сказал Деменко.