Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе Александра Ташаева этим летом из «Динамо».

– Как восприняли приход в «Спартак» Александра Ташаева?

– Там было очень громкое дело, когда «Динамо» не хотело его отпускать. Для «Спартака» это приобретение, тем более, что сам футболист очень хотели играть за красно-белых. Но одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, когда тебе доверяет тренер, а может получиться и так, что игра не пойдет, и позиции на поле ему не найдется. Вот тут придется сложно. Начнут писать, что он поспешил с переходом, что он чуть ли не предатель.

– По своему уровню Ташаев способен пробиться в основу уже сейчас?

– В любом случае шанс ему представится, другое дело, на какой позиции видит его Каррера, и с кем ему придется конкурировать. Но Александру нужно цепляться за шансы.