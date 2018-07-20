Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»

Уже нашли, Макс, уже нашли!!
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе Александра Ташаева этим летом из «Динамо».
– Как восприняли приход в «Спартак» Александра Ташаева?
– Там было очень громкое дело, когда «Динамо» не хотело его отпускать. Для «Спартака» это приобретение, тем более, что сам футболист очень хотели играть за красно-белых. Но одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, когда тебе доверяет тренер, а может получиться и так, что игра не пойдет, и позиции на поле ему не найдется. Вот тут придется сложно. Начнут писать, что он поспешил с переходом, что он чуть ли не предатель.
– По своему уровню Ташаев способен пробиться в основу уже сейчас?
– В любом случае шанс ему представится, другое дело, на какой позиции видит его Каррера, и с кем ему придется конкурировать. Но Александру нужно цепляться за шансы.