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    Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе Александра Ташаева этим летом из «Динамо».

    – Как восприняли приход в «Спартак» Александра Ташаева?

    – Там было очень громкое дело, когда «Динамо» не хотело его отпускать. Для «Спартака» это приобретение, тем более, что сам футболист очень хотели играть за красно-белых. Но одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, когда тебе доверяет тренер, а может получиться и так, что игра не пойдет, и позиции на поле ему не найдется. Вот тут придется сложно. Начнут писать, что он поспешил с переходом, что он чуть ли не предатель.

    – По своему уровню Ташаев способен пробиться в основу уже сейчас?

    – В любом случае шанс ему представится, другое дело, на какой позиции видит его Каррера, и с кем ему придется конкурировать. Но Александру нужно цепляться за шансы.

    Источник: Euro-football.ru

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    20.07.2018 09:16
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 20 июля 2018, 21:17

      Уже нашли, Макс, уже нашли!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июля 2018, 12:23

      Ташаев уже готовый игрок вместо Самедова.Тем более, что Самедов уже игрок возрастной.Вон и Черчесов его использовал в основном только в одном тайме.А вообще скорее всего Промес и Ташаев по ходу матча будут меняться флангами, чтобы путать соперника, а фланговые защитники будут поддерживать, учитывая, что на одном фланге можно использовать моторного Ещенко, а на другом затейника Мельгарехо. Настоящая ядрёная смесь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 июля 2018, 11:38

      Глушака скорее всего потеснит, а может Самедова если на фланге может

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 20 июля 2018, 11:19

      Как у Зобнина или Джикии может и не получится , но будем надеяться ! А может и до сборной дорастет !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 11:07

      Каррера найдет ему место, даже если придется менять позицию.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 10:21

      если будет всегда стараться и полностью выкладываться то место обязательно найдется, все зависит только от него. хотя уже сейчас видно его желание и радость от перехода. поэтому думаю все будет хорошо.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 10:09

      вы там шибко то не переживайте найдут ему место в составе учитывая когда идёт полоса травм игроков как бы этого не хотелось нам а так всё норм будет не затеряется парень

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 июля 2018, 09:55

      Почему он должен стать предателем, если не попрёт? Он уже Иуда и грозит ему лавчонка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:42

      " Спартак" играет в 3-х турнирах и у Ташаева будет не одна возможность продемонстрировать свои футбольные качества. И убедить тренеров, что они с его трансфером не ушиблись. Многое будет зависеть от самого игрока и его партнёров по новой команде.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 июля 2018, 09:34

      он побьется за основу

      4
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