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  • Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»

Деменко – о Ташаеве: «Одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, а в «Спартаке» ему может не найтись позиции на поле»

20 июля 2018, 09:16
10

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о переходе Александра Ташаева этим летом из «Динамо».

– Как восприняли приход в «Спартак» Александра Ташаева?

– Там было очень громкое дело, когда «Динамо» не хотело его отпускать. Для «Спартака» это приобретение, тем более, что сам футболист очень хотели играть за красно-белых. Но одно дело играть в «Динамо» и быть там лидером, когда тебе доверяет тренер, а может получиться и так, что игра не пойдет, и позиции на поле ему не найдется. Вот тут придется сложно. Начнут писать, что он поспешил с переходом, что он чуть ли не предатель.

– По своему уровню Ташаев способен пробиться в основу уже сейчас?

– В любом случае шанс ему представится, другое дело, на какой позиции видит его Каррера, и с кем ему придется конкурировать. Но Александру нужно цепляться за шансы.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Деменко Максим Ташаев Александр Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Igor Belousov
1532068497
он побьется за основу
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Рубик Докоян
1532068964
" Спартак" играет в 3-х турнирах и у Ташаева будет не одна возможность продемонстрировать свои футбольные качества. И убедить тренеров, что они с его трансфером не ушиблись. Многое будет зависеть от самого игрока и его партнёров по новой команде.
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Shotlandets86
1532069700
Почему он должен стать предателем, если не попрёт? Он уже Иуда и грозит ему лавчонка.
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Полная Канистра
1532070591
вы там шибко то не переживайте найдут ему место в составе учитывая когда идёт полоса травм игроков как бы этого не хотелось нам а так всё норм будет не затеряется парень
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OfaZavr
1532071311
если будет всегда стараться и полностью выкладываться то место обязательно найдется, все зависит только от него. хотя уже сейчас видно его желание и радость от перехода. поэтому думаю все будет хорошо.
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zigbert
1532074044
Каррера найдет ему место, даже если придется менять позицию.
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a_who
1532074777
Как у Зобнина или Джикии может и не получится , но будем надеяться ! А может и до сборной дорастет !
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ufos73
1532075887
Глушака скорее всего потеснит, а может Самедова если на фланге может
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Мары
1532078582
Ташаев уже готовый игрок вместо Самедова.Тем более, что Самедов уже игрок возрастной.Вон и Черчесов его использовал в основном только в одном тайме.А вообще скорее всего Промес и Ташаев по ходу матча будут меняться флангами, чтобы путать соперника, а фланговые защитники будут поддерживать, учитывая, что на одном фланге можно использовать моторного Ещенко, а на другом затейника Мельгарехо. Настоящая ядрёная смесь.
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батог
1532110642
Уже нашли, Макс, уже нашли!!
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