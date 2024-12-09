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Александр Ташаев
Александр Ташаев
Завершил карьеру
23 июня 1994 (32)
#88 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Россия
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Публикации
Экс-динамовец уничижительно высказался о «Спартаке»: «Раньше трансфер туда был пиком карьеры, сейчас – нет»
2024.12.09 17:54
18
Ташаев завершил карьеру в 29 лет
2024.03.27 21:13
6
«Алания» хочет избавиться от Ташаева. Он пробыл в клубе пять месяцев
2022.12.29 08:50
1
Фото
«Алания» подписала экс-игрока «Динамо» и «Спартака»
2022.07.29 20:31
1
«Алания» просмотрит экс-игрока «Спартака» и «Динамо»
2022.07.27 13:15
«Рубин» не стал подписывать экс-игрока «Спартака» Ташаева
2022.07.08 17:44
1
Экс-игрок «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»
2022.07.01 18:33
Фото
«Ротор» подписал Ташаева
2021.06.21 22:22
3
«СЭ»: Ташаев перейдет в «Ротор»
2021.06.17 11:30
3
«РБ-Спорт»: «Спартак» заплатит Ташаеву 800 тысяч за расторжение контракта
2021.06.12 11:21
12
«Спартак» расторг контракт с Ташаевым
2021.06.03 22:17
14
«Чемпионат»: «Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева
2021.05.09 14:55
9
Гулиев и Ташаев будут играть за дубль «Спартака» до конца сезона
2021.03.04 22:43
3
«РБ-Спорт»: Ташаев и Гулиев отправятся на сборы со «Спартаком-2»
2021.01.11 23:53
3
Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий
2020.07.22 15:26
11
Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
2020.05.31 13:07
13
Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»
2020.05.20 08:34
24
Фото
Ташаев перенес операцию в Германии и пропустит четыре-восемь недель
2020.02.06 19:08
4
Плиев, Ташаев, Зуев – в основе «Рубина» на матч с «Динамо»; Плиев, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2019.11.09 12:44
5
Цорн: «Ташаев не сыграет завтра против «Спартака» по условиям аренды»
2019.10.18 16:41
3
Денисов, Ташаев, Зуев – в старте «Рубина» на матч с «Уфой»; Пуцко, Круговой, Кротов сыграют у гостей
2019.09.29 12:58
Климович, Зотов, Деспотович – в основе «Оренбурга» на матч с «Рубином»; Степанов, Ташаев, Зуев сыграют у гостей
2019.09.15 12:48
1
Журналист Егоров: «Зарплата Ташаева – 87 миллионов рублей в год. Ее он будет получать в «Рубине», 80% платит «Спартак»
2019.09.05 01:15
27
Видео
Ташаев: «В «Спартаке» у меня было очень мало игрового времени. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится это исправить»
2019.09.04 19:06
7
«Рубин» арендовал у «Спартака» Ташаева
2019.09.02 22:17
19
«Рубин» может арендовать у «Спартака» Ташаева
2019.09.02 21:20
6
Журналист Егоров: «Спартак» готов продать Ташаева и Мельгарехо, но хочет получить хоть какие-то деньги»
2019.08.09 19:30
19
Sport24: «Динамо» предложило 2 миллиона «Спартаку» за Ташаева
2019.06.13 17:45
16
«ФАН»: Ташаев вернется в «Динамо»
2019.05.28 20:45
23
«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»
2019.05.25 08:40
20
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5
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