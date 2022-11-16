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Александр Ташаев
Статистика
Александр Ташаев - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1994 (32)
#88 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
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Россия. Первая лига 2022/2023
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Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алания
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Акрон
1 : 0
16.11.2022
Алания
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Алания
3 : 0
02.11.2022
Волгарь
46' - 90'
46'
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