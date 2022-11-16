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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Алания
Акрон - Алания: обзор матча 16 ноября 2022
Акрон
16.11.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Алания
55'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Алания
87'
Желтая карточка
А. Хугаев
Замена
В. Марухин
️️️️
Д. Сасин
87'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
М. Палиенко
80'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
В. Азаров
80'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
69'
Замена
С. Макаров
️️️️
Д. Полубояринов
69'
61'
Замена
И. Дудаев
️️️️
А. Корян
61'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Эльдарушев
ГОЛ! 1:0!
Д. Сасин
55'
50'
Замена
Э. Губиев
️️️️
С. Качмазов
46'
Замена
З. Джаваев
️️️️
А. Татаев
Желтая карточка
Д. Полубояринов
44'
28'
Желтая карточка
Р. Дауров
26'
Желтая карточка
Д. Дзахов
19'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
В. Азаров
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
78
Алексей Гусев
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
42
Заур Джаваев
ЦЗ
26
Владислав Саумов
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
90
Арсен Цогоев
ЛВ
28
Инал Дудаев
ЦП
76
Арсен Шаршенбеков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
90
Шакуро
4
Савичев
20
Полубояринов
27
Чудин
99
Палиенко
77
Сасин
99
Азаров
10
Базелюк
2-2-2-3-1
23
Натабашвили
5
Татаев
4
Качмазов
17
Дауров
8
Хугаев
71
Дзахов
6
Тарба
88
Ташаев
77
Корян
87
Мазурин
11
Эльдарушев
20
Полубояринов
6
Макаров
6
Макаров
20
Полубояринов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Азаров
68
Бойцов
68
Бойцов
99
Азаров
99
Палиенко
11
Кожедуб
11
Кожедуб
99
Палиенко
77
Сасин
12
Марухин
12
Марухин
77
Сасин
11
Эльдарушев
11
Чочиев
11
Чочиев
11
Эльдарушев
4
Качмазов
77
Губиев
77
Губиев
4
Качмазов
5
Татаев
42
Джаваев
42
Джаваев
5
Татаев
77
Корян
28
Дудаев
28
Дудаев
77
Корян
Остались в запасе
Акрон
Алания
78
Алексей Гусев
АП
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
90
Арсен Цогоев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
26
Владислав Саумов
ЦЗ
76
Арсен Шаршенбеков
ЦП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
78
Алексей Гусев
АП
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦЗ
Остались в запасе
90
Арсен Цогоев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
26
Владислав Саумов
ЦЗ
76
Арсен Шаршенбеков
ЦП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Акрон - Алания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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