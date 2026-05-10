Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вл - Алания: обзор матча 10 мая 2026

Динамо Вл
10.05.2026, воскресенье, 07:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
1 : 0
Завершен
Алания
83' М. Машнев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Алания
Завершен
Замена
Даниил Копылов ️️️️➡️️ Дмитрий Буркин
90'
ГОЛ! 1:0! Максим Машнев
83'
Замена
Антон Убониев ️️️️➡️️ Дмитрий Канаев
78'
Замена
Даниил Агуреев ️️️️➡️️ Илья Юрченко
78'
76'
Замена
Тимур Булацев ️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
Желтая карточка
Алексей Амелин
75'
Замена
Максим Машнев ️️️️➡️️ Никита Касаткин
67'
Замена
Давид Болатаев ️️️️➡️️ Дмитрий Ращупкин
67'
62'
Замена
Инал Дудаев ️️️️➡️️ Давид Тепсикоев
62'
Замена
Руслан Гогниев ️️️️➡️️ Дато Черткоев
55'
Желтая карточка
Дато Черткоев
55'
Замена
Георгий Каркузаев ️️️️➡️️ Исмаил Дибиров
9'
Желтая карточка
Заурбек Рамонов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Тимур Николаев
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ПЗ
36
Артем Воропаев
ПЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЛП
10
Никита Касаткин
ЦП
83
Дмитрий Канаев
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Алания
1
Давид Бязров
ВР
37
Тарас Гаглоев
ЛЗ
75
Сармат Огоев
ЛЗ
9
Артем Закиров
ЛЗ
8
Алан Хугаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ПЗ
7
Исмаил Дибиров
ПЗ
57
Давид Тепсикоев
ПЗ
55
Заурбек Рамонов
ЛП
11
Дато Черткоев
ПП
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Вл
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
19
Максим Машнев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Алания
89
Данил Шашлов
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
77
Аламат Дзестелов
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
27
Руслан Гогниев
ЦЗ
3-2-3-1
1
Шитов
36
Воропаев
13
Почивалин
47
Николаев
5
Сергеев
6
Амелин
7
Ращупкин
10
Касаткин
83
Канаев
9
Юрченко
3-2-2-1
1
Бязров
37
Гаглоев
75
Огоев
8
Хугаев
57
Тепсикоев
9
Закиров
11
Черткоев
55
Рамонов
99
Абдулхамидов
9
Юрченко
23
Агуреев
23
Агуреев
9
Юрченко
7
Ращупкин
18
Болатаев
18
Болатаев
7
Ращупкин
40
Буркин
11
Копылов
11
Копылов
40
Буркин
10
Касаткин
19
Машнев
19
Машнев
10
Касаткин
83
Канаев
99
Убониев
99
Убониев
83
Канаев
57
Тепсикоев
28
Дудаев
28
Дудаев
57
Тепсикоев
55
Рамонов
87
Булацев
87
Булацев
55
Рамонов
7
Дибиров
76
Каркузаев
76
Каркузаев
7
Дибиров
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Динамо Вл
Алания
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
89
Данил Шашлов
ЦЗ
77
Аламат Дзестелов
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ЦЗ
77
Аламат Дзестелов
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Динамо Вл - Алания
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
7
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вл
Алания
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Вл
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+