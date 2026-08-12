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«Спартак Нальчик» — «Алания»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027

12 августа 2026 8:44
Спартак-Нальчик - Алания
13 авг. 2026, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Алании»
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Матч 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком Нальчик» и «Аланией» пройдет 13 августа в Нальчике на стадионе «Спартак». Хозяева выступают во Второй лиге дивизиона «Б» и подходят к игре после нестабильных результатов, но с хорошей атакующей статистикой, тогда как гости из Владикавказа представляют дивизион «А» (группа «Золото») и демонстрируют впечатляющую голевую серию – 10 матчей с забитыми мячами. Северокавказское дерби всегда проходит в напряженной борьбе, и кубковый характер встречи добавляет интриги. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, полагающиеся на атаку, или более классный соперник из Владикавказа?

Кто победит в матче

В пользу «Спартака Нальчик» говорит фактор домашнего поля и атакующая результативность. Хозяева забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников два раза за матч – это высокий показатель для команды своего уровня. При этом нальчане не проигрывают в пяти из семи последних встреч, что говорит об определенной стабильности. Однако защита оставляет желать лучшего: они пропускают в четырех последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В домашних матчах «Спартак» часто играет агрессивно, что может принести результат, но риск пропустить также высок.

«Алания» выглядит предпочтительнее по классу и текущей форме. Команда выступает на ступень выше (Вторая лига А), что дает ей преимущество в опыте и уровне соперников. Гости забивают в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр забивают 1,80 гола за матч. При этом аланийцы также не лишены проблем в обороне – они пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Однако в последних встречах «Алания» выглядит уверенно: победа над «Соколом» (2-1) и ничья с «Волгарем» (1-1) подтверждают их боеспособность против крепких оппонентов. В очных встречах команды обменивались крупными победами, но последние официальные игры (2019 год) остались за владикавказцами (8-0 и 4-0).

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Спартак Нальчик» опасен дома и способен забивать, но его защита уязвима. «Алания» же более стабильна в атаке и имеет преимущество в классе. Учитывая, что гости редко уходят с поля без гола и при этом хорошо играют в важных матчах, небольшое преимущество все же на стороне владикавказского клуба, хотя домашний кубковый матч для хозяев – отличная возможность преподнести сюрприз.

Форма и история личных встреч

В исторических очных встречах команды обменивались разгромами: в 2019 году «Алания» выиграла 8-0 и 4-0 (в Кубке), а «Спартак» побеждал 4-2 и 3-0. Однако эти матчи датированы 2018-2019 годами, и с тех пор составы изменились. В текущей форме обе команды показывают результативный футбол: «Спартак» забивает в пяти из семи последних игр, а «Алания» – в десяти подряд. При этом гости выступают в более высоком дивизионе, что дает им преимущество в классе, но домашний кубок часто нивелирует эту разницу.

Личные встречи
Побед - 8 (53%)
Ничьих - 2 (13%)
Побед - 5 (33%)
25
Забитых мячей
24
1.67
В среднем за матч
1.6
4:2
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Алания
8 : 0
03.11.2019
Спартак-Нальчик
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
3 : 3
13.08.2026
Алания
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
3 : 3
13.08.2026
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Алания
8 : 0
03.11.2019
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур
Спартак-Нальчик
4 : 2
24.07.2019
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
31.05.2019
Алания
Россия. Кубок, 1/128 финала
Спартак-Нальчик
0 : 4
30.07.2018
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
25.07.2018
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур
Алания
0 : 1
17.03.2018
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 6 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
27.08.2017
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
01.11.2015
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Алания
1 : 1
12.08.2015
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
25.10.2014
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Алания
0 : 3
26.08.2014
Спартак-Нальчик
Россия. Кубок, 1/32 финала
Алания
1 : 2
02.09.2012
Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
1 : 0
08.08.2010
Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.03.2010
Алания
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алании». Гости выступают в более сильном дивизионе, забивают в 10 матчах подряд и имеют опыт побед в очных встречах. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают (1,60 гола за игру), что против стабильной атаки соперника может стать решающим фактором. Учитывая кубковый характер и мотивацию, владикавказцы должны подтвердить свой класс и пройти в следующий раунд. Ставка: победа «Алании» с коэффициентом 2,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком Нальчик» и «Аланией» состоится 13 августа 2026 года в Нальчике на стадионе «Спартак» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

«Спартак Нальчик» – «Алания»: смотреть онлайн

2.20
Победа «Алании»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Алания Спартак-Нальчик
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