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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - Алания
Спартак-Нальчик - Алания: обзор матча 01 ноября 2015
Спартак-Нальчик
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
2 : 0
Завершен
Алания
21'
А. Соблиров
40'
М. Гугуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Алания
82'
Замена
Д. Кусаев
️️️️
Г. Гогичаев
80'
Желтая карточка
А. Кайтов
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Бажев
78'
Желтая карточка
И. Тлупов
70'
66'
Замена
А. Дудаев
️️️️
А. Алборов
Замена
И. Тлупов
️️️️
М. Гугуев
65'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Каркаев
64'
Замена
А. Балкаров
️️️️
А. Гурфов
62'
59'
Замена
Р. Маргиев
️️️️
А. Закаев
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
52'
46'
Замена
С. Джиоев
️️️️
В. Макиев
ГОЛ! 2:0!
М. Гугуев
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Соблиров
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
44
Марат Бутуев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак-Нальчик
93
Алексей Городовой
ВР
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
5
Олег Саккати
ЦЗ
8
Руслан Маргиев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
88
Александр Дудаев
ЦП
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
3
Мурачев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
36
Гурфов
14
Каркаев
9
Бажев
9
Гугуев
3-1-5-1
91
Томаев
3
Кайтов
15
Плиев
4
Качмазов
70
Закаев
9
Алборов
21
Туаев
27
Базаев
21
Макиев
44
Бутуев
15
Гогичаев
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
36
Гурфов
7
Балкаров
7
Балкаров
36
Гурфов
14
Каркаев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
14
Каркаев
9
Бажев
75
Семёнов
75
Семёнов
9
Бажев
9
Гугуев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Гугуев
70
Закаев
8
Маргиев
8
Маргиев
70
Закаев
21
Макиев
18
Джиоев
18
Джиоев
21
Макиев
9
Алборов
88
Дудаев
88
Дудаев
9
Алборов
15
Гогичаев
98
Кусаев
98
Кусаев
15
Гогичаев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Алания
93
Алексей Городовой
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
5
Олег Саккати
ЦЗ
10
Сослан Джиоев
ЦП
1
Алан Хайманов
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Остались в запасе
5
Олег Саккати
ЦЗ
10
Сослан Джиоев
ЦП
1
Алан Хайманов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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