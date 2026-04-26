Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 Мх - Спартак-Нальчик: обзор матча 26 апреля 2026

Динамо-2 Мх
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
78' Г. Будунов (П)
28' М. Пириев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 Мх - Спартак-Нальчик
Завершен
90' +2
Желтая карточка
Ренат Балкизов
79'
Желтая карточка
Андемир Гогузоков
Замена
️️️️➡️️ Рамазан Магомедов
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Гаджи Будунов
78'
76'
Замена
️️️️➡️️ Амур Хацуков
Замена
️️️️➡️️ Андрей Ляшов
68'
Замена
️️️️➡️️ Даниял Алиев
67'
62'
Желтая карточка
Магомед Пириев
Желтая карточка
Арсен Шихалиев
59'
56'
Замена
️️️️➡️️ Сослан Лысенко
46'
Замена
️️️️➡️️ Аслан Урусов
Замена
️️️️➡️️ Нияз Гюльмагомедов
46'
Замена
️️️️➡️️ Саид Седрединов
46'
29'
Желтая карточка
Хаким Кадыкоев
28'
ГОЛ! 0:1! Магомед Пириев
Пас отдал Ренат Балкизов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2 Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
4
Вагаб Будайханов
ЛЗ
44
Ризван Ильясов
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ПЗ
28
Амин Гокгозов
ПЗ
70
Абдулла Ашуров
ЛП
25
Хабиб Агаларов
ЦП
7
Ахмед Сулейманов
ПП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
91
Рамазан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
3
Магомед Пириев
ЛЗ
77
Ренат Балкизов
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ПЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
22
Андемир Гогузоков
ЛП
97
Алан Хачиров
ЦП
91
Эльдар Блиев
ЦП
6
Ислам Пеков
ПП
8
Давид Сарбашев
ЦФ
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Динамо-2 Мх
3
Ислам Шамхалов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
5
Нияз Гюльмагомедов
ПЗ
18
Андрей Ляшов
ЛП
93
Саид Седрединов
ЦП
20
Даниял Алиев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Спартак-Нальчик
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦП
5
Амур Хацуков
ПП
7
Сослан Лысенко
ЦФ
3-2-3-2
36
Зайнудинов
75
Шихалиев
4
Будайханов
26
Агабеков
44
Ильясов
28
Гокгозов
70
Ашуров
25
Агаларов
7
Сулейманов
91
Алиев
98
Будунов
4-4-2
16
Кумыков
13
Кадыкоев
98
Гирзишев
3
Пириев
77
Балкизов
6
Пеков
97
Хачиров
91
Блиев
22
Гогузоков
10
Ибрагимов
8
Сарбашев
5
Гюльмагомедов
5
Гюльмагомедов
18
Ляшов
18
Ляшов
93
Седрединов
93
Седрединов
20
Алиев
20
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Урусов
99
Урусов
5
Хацуков
5
Хацуков
7
Лысенко
7
Лысенко
Остались в запасе
Динамо-2 Мх
Спартак-Нальчик
3
Ислам Шамхалов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Остались в запасе
3
Ислам Шамхалов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Главный тренер
Тимур Битоков
Статистика матча Динамо-2 Мх - Спартак-Нальчик
1
4
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Главный судья:
D. Matveev
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Динамо-2 Мх
Спартак-Нальчик
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Динамо-2 Мх
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+