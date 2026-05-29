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«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85

29 мая 2026 9:40
Рубин Я - Спартак-Нальчик
30 мая 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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1.85
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Рубин» Ялта (8-е место, 14 очков) и «Спартак-Нальчик» (5-е место, 15 очков). Обе команды разделяет всего одно очко. «Рубин» Ялта побеждает в 3 последних домашних матчах и забивает в 4 играх подряд. «Спартак-Нальчик» демонстрирует феноменальную оборону: всего 2 пропущенных гола за последние 5 матчей. Встреча обещает стать противостоянием атаки хозяев и защиты гостей.

«Рубин» Ялта

Крымчане занимают 8-е место, но дома действуют уверенно: победа в 3 последних домашних матчах. В атаке команда выглядит мощно: за последние 5 игр забито 10 голов (в среднем 2.00 за матч). При этом оборона пропускает 1.20 гола за игру. В прошлом туре поражение от ПСК (1:3), но до этого были разгромы «Кызылташа» (5:2) и «Зари Луганск» (3:0). Лучший бомбардир – Данил Полях (2 гола).

«Спартак-Нальчик»

Нальчане располагаются на 5-м месте. Главный козырь команды – надeжная оборона: всего 2 пропущенных гола за последние 5 матчей (0.40 в среднем). В прошлом туре минимальное поражение от «Нарта» (0:1). Атака приносит 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Алан Хачиров (3 гола). В гостях команда чувствует себя уверенно: не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Рубин» Ялта

  • 8-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Данил Полях (2 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забил 10 голов, пропустил 6

«Спартак-Нальчик»

  • 5-е место, 15 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Алан Хачиров (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
  • За 5 игр забил 6 голов, пропустил 2

Прогноз на матч «Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»

Встреча атакующей команды против оборонительной. «Рубин» Ялта дома забивает много, но и пропускает регулярно. «Спартак-Нальчик» практически не пропускает, но и не отличается высокой результативностью. История личных встреч показывает, что «Рубин» забивает в 5 последних матчах против этого соперника. Учитывая домашнюю серию хозяев и крепкую оборону гостей, ставка на голы обеих команд выглядит логичнее, чем на исход.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.85
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Спартак-Нальчик Рубин Я
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